Cruzeiro x Vasco: onde assistir, prováveis escalações e informações do jogo

Em jogo adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vasco estarão frente à frente na noite desta quarta-feira (22), em Belo Horizonte. O confronto no Mineirão está marcado para às 19 horas, no horário de Brasília.

Segundo o Terra, os dois gigantes do futebol brasileiro estão em situação difícil e ocupam a décima quinta e a décima sexta posições na tabela de classificação. Com 33 pontos ganhos, a Raposa e o Gigante da Colina estão empatados, mas o Vasco está à frente por conta de uma vitória a mais, 11 contra 10.

Na luta pela permanência na Série A em 2024, os rivais vêm de vitórias dramáticas. O Cruzeiro derrotou o Fortaleza fora de casa no último sábado, pelo placar mínimo. A partida marcou a estreia do técnico Paulo Autuori, que assumiu o comando da equipe interinamente no lugar de Zé Ricardo.

Já o Cruzmaltino passou pelo América-MG, primeira equipe já rebaixada na temporada, por 2 a 1, com um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. O duelo aconteceu em São Januário, há dez dias.

O confronto direto ganha em importância devido às dificuldades que ambos enfrentarão nas últimas rodadas da competição. O Vasco seguirá da capital mineira direto para Curitiba, onde pegará o Athletico no sábado. Depois terá Corinthians (casa), Grêmio (fora) e Bragantino (casa).

Confira as prováveis escalações

CRUZEIRO: Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira (Neris), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Machado, Mateus Vital (Japa) e Nikão; Rafael Elias e Bruno Rodrigues.

Técnico: Paulo Autuori

VASCO: Leo Jardim, Puma Rodríguez, Medel, Maicon e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Rossi, Vegetti e Gabriel Pec.