Cruzeiro visita o Ituano pela Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder da Série B, o Cruzeiro enfrenta nesta terça-feira (5), às 19h (de Brasília), o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), em, partida válida pela 14ª rodada do campeonato.

Enquanto o Cruzeiro tenta assegurar o retorno à elite do futebol nacional, o clube do interior de São Paulo luta para se manter na Série B. Décimo sexto colocado, o time tem apenas um ponto a mais do que o CSA, que está na zona de rebaixamento.

No clube mineiro, um desfalque certo é o volante Neto Moura, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Ele deve ser substituído por Felipe Machado ou Adriano. Rafa Silva, com um incômodo no pé, também continua fora.

Assim, um provável Cruzeiro nesta terça tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Filipe Machado (Adriano), Geovane Jesus e Matheus Bidu; Daniel Jr., Luvannor e Edu.

NOVA CONTRATAÇÃO

O Cruzeiro acertou a contratação de Fernando Henrique, volante considerado promessa da base do Grêmio. O jogador já está em Belo Horizonte e aguarda detalhes burocráticos para ser anunciado pelo novo clube. O acordo foi selado no final de semana e é por empréstimo até o final de 2023 com opção de compra.

Aos 21 anos, Fernando Henrique chegou ao Grêmio em 2017 após deixar o ABC-RN. Ele tem contrato com o clube gaúcho até o final de 2024.

O Grêmio terá a possibilidade de chamar Fernando Henrique de volta ou negociar o volante com um outro clube. A chance de saída para um terceiro está prevista nas duas janelas de transferências futuras, em janeiro e julho de 2023. Caso o Cruzeiro não exerça a opção de compra dos direitos econômicos.

"O Cruzeiro manifestou um planejamento para ele. O clube entende que o jogador tem o perfil que eles estão precisando", disse Marcelo Pacheco, empresário do volante.

No início da temporada, o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, apresentou proposta de compra ao Grêmio, mas não levou o jogador. Fernando Henrique, à época, preferiu permanecer em Porto Alegre.

Em 2022, Fernando Henrique participou de seis partidas do Grêmio com uma assistência. Na Série B foram somente 11 minutos em campo durante o confronto com o Criciúma. Em minutos, o volante acumula o equivalente a 1,7 jogo na temporada.

Fernando Henrique chegou a ficar cinco meses sem atuar pelo Grêmio, entre o final de 2021 e o início da atual temporada.

No ano passado, o volante entrou em campo 19 vezes. Em minutos, somou o equivalente a 11 partidas.

Estádio: ,Novelli Júnior, em Itu (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta terça (5)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Premiere