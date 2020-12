Cruzeiro visita CRB em busca de uma sequência de vitórias

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Lutando contra o rebaixamento, o Cruzeiro busca uma sequência de vitórias nesta terça-feria contra o CRB, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Somente nas três primeiras rodadas da competição a equipe conseguiu três vitórias seguidas.

Com o atual treinador e no momento presente, já são dois triunfos seguidos.

Com 34 pontos, o Cruzeiro ocupa o 11º lugar na tabela. Já os alagoanos ocupam a 13ª posição, com 33.

E os próximos compromissos serão fora de casa. Começando pela partida desta terça-feira contra o CRB, que eliminou o clube da Copa do Brasil. Em seguida, o desafio será contra o Vitória, em Salvador.

Na noite do último sábado (5), o Cruzeiro deu mais uma prova de que vem evoluindo sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Na goleada de 4 a 1 contra o Brasil-RS, além de voltar a vencer dentro de casa, a equipe deu um novo sinal de solidez dentro de campo. Outro antigo problema que já parece estar sendo solucionado é a base do time, muitas vezes incerta durante a temporada, mas que agora vai ganhando um padrão com o técnico pentacampeão. Agora, o objetivo passa a ser engatar uma sequência de vitórias superior a dois jogos, o que ainda não aconteceu com o comandante.

Apesar de não contar com um meia organizador, Felipão parece ter encontrado a formação ideal do Cruzeiro com três volantes e três atacantes. Pelo menos até agora, a estratégia tem surtido efeito para ter uma equipe equilibrada em campo. No meio, Filipe Machado cresceu e ganhou novas funções que vão além da marcação, passando a auxiliar na criação das jogadas. No ataque, Sóbis virou a figura central desde que retornou ao clube. Líder, ele não só contribuiu com sua experiência aos mais novos, mas dá o exemplo com participações importantes na hora de atacar, movimentando-se muito e até ajudando na recomposição. Em cinco jogos pelo Cruzeiro, já tem quatro gols e uma assistência.

Com Felipão no comando, o aproveitamento do Cruzeiro já subiu para exatos 70%, superior ao rendimento de qualquer outro time na tabela. Como a única meta traçada pelo técnico (pelo menos até aqui) é de evitar o rebaixamento, os números já estão satisfatórios. Mas se quiser sonhar mais alto, o time ainda terá que melhorar. Para efeito de comparação, se mantiver o atual rendimento, o máximo que o Cruzeiro chegaria no final do campeonato seria aos 59 pontos, pontuação considerada insuficiente pelos matemáticos para conquistar o acesso.

CRB

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadson e Machado; Welinton, Rafael Sobis e Arthur Caíke. T.: Ramon Menezes

CRUZEIRO

Edson Mardden (Douglas Borges); Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior e Igor; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Robinho, Ramon Tanque (Lucão) e Hyuri. T.: Felipão

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Horário: 21h30 desta terça-feira

Juiz: Dyorgines Jose Padovani de Andrade(AL)