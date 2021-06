Cruzeiro vira sobre o Vasco e volta a vencer na Série B

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um duelo de gigantes na Série B do Campeonato Brasileiro terminou com a vitória do Cruzeiro sobre o Vasco por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (24), no Mineirão, pela sexta rodada da competição.

Aos 8 minutos do primeiro tempo, Morato aproveitou a sobra de um bate-rebate e, com um chute prensado, abriu o placar para os visitantes. Pouco depois, no entanto, Matheus Barbosa empatou. Ele ainda voltou a marcar aos 27 minutos da etapa inicial, em bela finalização da entrada da área.

A primeira parte do confronto ainda teve expulsão dupla: aos 35 minutos, Bruno Gomes, do Vasco, e Paulo, do Cruzeiro, deixaram o campo após brigarem.

A derrota manteve o Vasco na décima posição, com sete pontos, e fez o Cruzeiro, agora com a mesma pontuação que os vascaínos, saltar seis degraus na classificação, deixando o 17º lugar e alcançando o 11º.

O próximo compromisso celeste será contra o CSA, no domingo (27), no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h30. O Vasco receberá o Brusque no mesmo dia, mas às 21h.

CRUZEIRO

Fábio; Joseph, Ramon e Paulo; Cáceres, Matheus Barbosa (Ariel Cabral), Rômulo (Adriano), Marcinho (Stênio) e Felipe Augusto (Matheus Pereira); Bruno José e Rafael Sóbis (Guilherme Bissoli). T.: Mozart

VASCO

Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme (João Pedro); Andrey (Gabriel Pec), Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; MT (Juninho) (Daniel Amorim), Morato (Léo Jabá) e Cano. T.: Marcelo Cabo

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Herman Brumel Vani (SP)

Cartões amarelos: Matheus Pereira e Matheus Barbosa (CRU); Léo Jabá e Daniel Amorim (Vasco)

Cartões vermelhos: Paulo (CRU) e Bruno Gomes (VAS), aos 35'/1ºT

Gols: Morato (VAS), aos 8', Matheus Barbosa (CRU), aos 14' e aos 27'/1ºT