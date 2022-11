Cruzeiro vira no fim e rebaixa o CSA para a Série C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão da Série B, o Cruzeiro venceu de virada o CSA por 3 a 2, neste domingo (6), e de quebra, rebaixou o rival para a Série C. O Cruzeiro marcou com Geovane, Rômulo e Luvannor. O time alagoano, por sua vez, fez dois gols com Lourenço e Lucas Barcelos.

O CSA terminou na 17ª posição, com 42 pontos, dois atrás do Novorizontino, que venceu o Operário-PR e se livrou da queda. O campeão Cruzeiro, por sua vez, acaba com 78. Após três anos disputando a segunda divisão, a Raposa voltará a disputar a Série A.

O CSA abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lourenço recebeu perto do bico direito e bateu colocado para o fundo do gols. O empate do Cruzeiro aconteceu aos 39 minutos após Machado cobrar escanteio e Geovane subiu para fazer o seu de cabeça. A Raposa ainda teve um gol anulado dois minutos depois com Edu.

No segundo tempo, os alagoanos voltaram a marcar aos 35 minutos. Gabriel entrou livre na área e tocou para Lucas Barcelos mandar para o fundo das redes. O resultado salvaria o CSA do rebaixamento.

Nos minutos finais, o Cruzeiro mudou o resultado e conseguiu a virada. Rômulo empatou aos 44 minutos e Luvannor, logo em seguida, fez o terceiro da Raposa.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 2 CSA

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 6 de novembro de 2022, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Cartões amarelos: Oliveira, Geovane (CRU); Yann Rolim (CSA)

Gols: Cruzeiro: Geovane (39 do 1º tempo), Rômulo (44 do 2º tempo) e Luvannor (45 do 2º tempo) CSA: Lourenço (21 do 1º tempo) e Lucas Barcelos (35 do 2º tempo)

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Geovane, Pedro Castro (Willian Oliveira), Machado (Rômulo), Bidu e Marquinhos Cipriano (Jajá); Bruno Rodrigues e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

CSA

Marcelo Carné; Éverton Silva (Lucas Marques), Douglas Nascimento, Lucão e Diego Renan; Geovane (Pais), Gabriel (Ferreira) e Yann Rolim (Gabriel Tonini); Lourenço (Lucas Lourenço), Rodrigo Rodrigues (Luvannor) e Osvaldo (Lucas Barcelos). Técnico: Adriano Rodrigues