Cruzeiro vira e bate Bragantino na estreia do técnico Pepa

Com apenas um minuto de jogo, o Bragantino abriu o placar com Bruninho. O meia recebeu a bola fora da área e finalizou colocado.

No segundo tempo, o Cruzeiro reagiu e chegou à virada com méritos. A equipe mineira teve mais ímpeto e aproveitou a enorme recuada do Bragantino, que praticamente não atacou mais.

O RB Bragantino volta a campo na semana que vem, dia 6 de abril, na estreia da Sul-Americana, contra o Tacuary. Já o Cruzeiro joga apenas no dia 12 (quarta-feira), pela terceira rodada da Copa do Brasil, contra o Náutico.

SÃO PAULO/SP - O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2, de virada, em amistoso disputado nesta quarta-feira (29) no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

