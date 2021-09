Cruzeiro vence a Ponte sob forte calor e aumenta invencibilidade na Série B

A equipe mineira começou melhor, teve pelo menos três chances de gol, sendo uma delas uma bola na trave, mas não aproveitou as oportunidades. Depois de uma rápida conversa com o técnico Fabiano Xhá na pausa para a água, a Ponte voltou melhor e também deu trabalho.

A partida foi aberta, franca e com ambas as equipes buscando o ataque. O primeiro tempo pode ser dividido em duas partes, a que o Cruzeiro esteve melhor e depois um período melhor da Ponte Preta, depois da pausa para a hidratação, por volta dos 23 minutos.

A próxima batalha para o Cruzeiro será contra o Operário, na quinta-feira (16), às 19h, também na Arena do Jacaré. A Ponte Preta recebe o arquirrival Guarani no Moisés Lucarelli, em Campinas, para o Derby Campineiro, na sexta-feira (17), 21h30.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu fortes adversários na manhã deste sábado (11) pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: o calor e a Ponte Preta. Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais, o clube mineiro bateu a Ponte por 1 a 0 e, com isso, aumentou sua invencibilidade na competição. Agora já são dez jogos sem derrota na Segunda Divisão. O gol da vitória celeste foi marcado pelo atacante Bruno José.

