Cruzeiro vence o Santos com dois gols de Wesley e vira líder do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Santos por 2 a 1 neste sábado (6), no Estádio Independência, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols da Raposa foram de Wesley. Ângelo fez o de honra do Peixe.

Agora, o Cruzeiro vai a nove pontos, na liderança do Brasileirão, e aguarda pelos demais resultados da rodada. O Santos, com apenas quatro, é o 11º e pode perder posições.

A Raposa de Pepa foi superior ao Peixe de Odair Hellmann. O Santos saiu atrás no primeiro tempo, buscou o empate e levou o desempate pouco depois. No geral, os donos da casa foram melhores técnica e taticamente.

O confronto marcou o fim de jejum para os dois atacantes. Wesley e Ângelo não faziam um gol há 11 e sete meses, respectivamente. Wesley marcou pela primeira vez pelo Cruzeiro e Ângelo desencantou em 2023. O goleiro do Santos, João Paulo, foi mal nos dois gols de Wesley.

O Cruzeiro voltará a campo para enfrentar o Fluminense, quarta-feira (10), na volta ao Mineirão. O Santos receberá o Bahia no mesmo dia, na Vila Belmiro.

Jogo

O primeiro tempo foi de domínio do Cruzeiro de Pepa. Após 20 minutos de equilíbrio, a Raposa abriu o placar com Wesley, que substituiu o lesionado Bilu minutos antes e quebrou jejum de 11 meses sem marcar. A partir daí, a Raposa controlou a partida.

O Santos teve dificuldade para criar chances e só assustou em um contra-ataque que terminou com defesa de Rafael Cabral em chute de primeira de Mendoza. O Peixe de Odair Hellmann apresentou problemas na defesa e nenhuma criatividade no ataque.

A segunda etapa teve mais emoção, mas o domínio do Cruzeiro se manteve. O Santos até assustou com um bonito gol de Ângelo aos 12 minutos, mas a raposa continuou firme e desempatou com o segundo gol de Wesley.

Odair abriu o time, terminou o jogo com quatro atacantes e partiu em busca do empate, mas o Santos não criou mais chances claras e perdeu outra no Brasileirão. A única oportunidade foi em um cabeceio de Marcos Leonardo, que raspou o travessão. No fim das contas, vitória merecida do Cruzeiro.

Homenagem aos campeões do vôlei

O elenco do Sada Cruzeiro, campeão da Superliga Masculina de Vôlei no dia 30 de abril, foi a campo no intervalo para receber o carinho da torcida da Raposa.

O Cruzeiro é dirigido pelo técnico Filipe Ferraz e tem nomes de peso como Lucão e Wallace. A presença de Wallace na final gerou punição severa à Confederação Brasileira de Vôlei.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 x 1 SANTOS

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 6 de maio de 2023 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correia

VAR: Daniel Nobre Bins

Público: 21.191

Cartões amarelos: William, Gabriel Inocêncio, Ramiro, Lucas Oliveira, Richard e Henrique Dourado (Cruzeiro) e Lucas Lima (Santos)

GOLS: Cruzeiro: Wesley (2), aos 20 minutos do primeiro tempo e aos 16 minutos do segundo tempo; Santos: Ângelo, aos 12 minutos do segundo tempo

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro (Machado), Mateus Vital (Neto Moura), Bruno Rodrigues, Rafael Bilu (Wesley) e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa

SANTOS

João Paulo, Nathan (Gabriel Inocêncio), Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Ed Carlos), Camacho (Deivid Washington) e Lucas Lima (Daniel Ruiz); Lucas Braga (Ângelo), Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann