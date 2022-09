Cruzeiro vence o Operário-PR, dispara na ponta e coloca um pé na Série A

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro está cada vez mais perto de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro após três anos, e o torcedor celeste já faz sua contagem regressiva. A equipe celeste bateu o Operário-PR, nesta quinta-feira (8), por 1 a 0, no Mineirão, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Edu.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 62 pontos. A pontuação ainda não garante a vaga matematicamente, mas em outros anos serviu para garantir o acesso de outras equipes à elite do futebol. Ao contrário do time mineiro, no entanto, o Operário vive situação dramática. Com a derrota, o time estacionou nos 30 pontos e é o 18º colocado na tabela de classificação.

O próximo jogo do Cruzeiro será contra o CRB, no sábado (17), às 20h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé. Já o Operário enfrenta o Guarani, na terça-feira (13), às 19h, no estádio Germano Kruger.

Já nos primeiros minutos uma chance para cada lado. O Cruzeiro começou atacando no primeiro minuto, pela esquerda, com Bruno Rodrigues. Ele finalizou, Vanderlei revê dificuldades, mas defendeu. Logo na sequência, Júnior Brandão aproveitou que Cabral estava adiantado e tentou surpreender. A bola passou perto do gol. Aos 12 minutos, Fernando Neto parou em Rafael Cabral. Ele invadiu a área, bateu forte, mas o goleiro celeste fez a defesa.

Aos 12 minutos, o árbitro Douglas Marques das Dores sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele tentou seguir no jogo, mas só aguentou por mais quatro minutos. Assim, o quarto árbitro Michel Patrick Costa assumiu o controle da arbitragem do jogo.

A troca dos árbitros gerou uma interrupção de quase sete minutos no primeiro tempo. Após a mudança, o jogo caiu um pouco de ritmo. Os jogadores demonstraram muito nervosismo com a arbitragem e tiveram alguns desentendimentos que precisaram ser contidos.

Já nos acréscimos, Edu colocou o Cruzeiro na frente. O Operário errou na saída de bola com Rafael Chorão. Bruno Rodrigues roubou pela direita, cruzou para área e Edu, de frente para o goleiro, mandou para o fundo das redes.

Aos 54, Rafael Chorão exigiu uma ótima defesa de Rafael Cabral. Ele bateu cruzado, mas o goleiro celeste fechou o ângulo esquerdo e espalmou, evitando o empate dos paranaenses no Mineirão.

Logo aos dois minutos da segunda etapa, o volante Rafael Chorão mandou na trave após cobrança de falta do Fantasma. Por pouco não saiu o empate do Operário no Mineirão.

Aos 21 minutos, foi a vez de o Cruzeiro esbarrar na trave também. Daniel Jr ganhou no alto, girou e finalizou. A bola bateu na defesa do Operário e, na sequência, na trave, que evitou o segundo gol.

O Cruzeiro teve a chance de fazer o segundo, aos 46, com Luvannor, em jogada pela esquerda, mas o atacante celeste foi "fominha". Leo Pais estava livre, mas ele preferiu chutar e bola foi para fora.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Geovane), Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Matheus Bidu, Willian Oliveira (Pedro Castro), Filipe Machado e Daniel Jr (Leo Pais); Jajá (Chay), Bruno Rodrigues e Edu (Luvannor). Técnico: Paulo Pezzolano.

OPERÁRIO-PR

Vanderlei; Arnaldo, Dirceu, Reniê e Fabiano; Rafael Chorão (Lucas Mendes), Paulo Victor, Fernando Neto (Felipe Saraiva); Junior Brandão (Paulo Sérgio), Javier Reina (Tomás Bastos)e Giovanni Pavani. Técnico: Matheus Costa.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Auxiliares: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Amanda Pinto Matias (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Daniel Jr, Edu, Filipe Machado, Willian Oliveira, Zé Ivaldo e Chay (CRU); Júnior Brandão (Operário)

Gol: Edu (CRU), aos 46'/1ºT.