Cruzeiro vence Londrina e consegue respiro na luta para evitar a Série C

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Londrina por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (5), no estádio do Café, em confronto válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Thiago marcou o único gol do jogo, já aos 37 minutos do segundo tempo.

O resultado deu alívio ao Cruzeiro na briga que ainda lhe resta na competição: evitar queda à Série C. Com a vitória, o time celeste foi aos 43 pontos e agora é 11º colocado. Até o fim da rodada, no entanto, ceder ao menos duas posições.

Já o Londrina, também sem chances de acesso, viu o risco de rebaixamento crescer ainda mais. O time paranaense seguiu com 38 pontos, em 17º, e poderá ver as equipes fora da zona da degola ganharem maior distância.

A equipe mineira voltará a jogar na próxima terça (9), contra o Brusque, em casa. No dia seguinte, o Londrina visitará o CRB.

LONDRINA

César, Matheus Bianqui (Jean Henrique), Marcondes, Augusto (Saimon), Eltinho, João Paulo, Jhonny Lucas, Marcelo Freitas (Celsinho), Roberto (Marcelinho), Zeca e Caprini (Luiz Henrique). T.: Márcio Fernandes

CRUZEIRO

Fábio, Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock, Felipe Augusto (Jean), Lucas Ventura, Adriano (Claudinho), Giovanni (Ariel Cabral), Wellington Nem (Flávio), Bruno José (Vitor) e Thiago. T.: Vanderlei Luxemburgo

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)

VAR: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Cartões amarelos: Saimon e Zeca (LON); Felipe Augusto, Lucas Ventura, Adriano e Flávio (CRU)

Gol: Thiago (CRU), aos 37'/2ºT