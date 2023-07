Cruzeiro vence em São Januário e amplia a crise no Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0 neste sábado (8), pela 14ª rodada do Brasileiro, se aproximou do G6 e ampliou ainda mais a crise no clube carioca. O placar do jogo em São Januário foi definido em cobrança de falta de Filipe Machado, no fim do primeiro tempo.

Os mineiros chegaram a 21 pontos, enquanto o Cruz-Maltino permanece com apenas nove, afundado na zona de rebaixamento.

A partida não teve público porque o Vasco foi punido pelo STJD após confusão em derrota para o Goiás.

O Cruz-Maltino enfrentaria o América-MG na próxima rodada, mas o duelo ainda está sem data porque o Coelho vai atuar no play-off da Sul-Americana. O Cruzeiro vai receber o Coritiba no domingo.

O Vasco teve as estreias do zagueiro Maicon e do atacante Serginho. Paulo Vitor atuou pela primeira vez pelo Cruzeiro.

O JOGO

Pouca criação. O primeiro tempo foi bem abaixo tecnicamente. As equipes se movimentaram bastante, mas pouco conseguiram criar. Assim, o jogo ficou preso entre as intermediárias, em um "perde e ganha".

Bobeira vascaína. Já nos acréscimos da etapa inicial, Mateus Carvalho próximo à área. Filipe Machado cobrou falta, contou com uma ajudinha de Léo Jardim, e o Cruzeiro abriu o placar.

Agitado. O segundo tempo voltou sem mudanças nos times, mas com um ritmo mais empolgante. O Vasco até tinha mais a bola, mas mostrava imensa dificuldade em achar espaços na busca pelo empate.

Diferentes. Enquanto o time da casa não conseguia criar para, ao menos, empatar, o Cruzeiro fazia um jogo mais seguro e apostava nos contra-ataques, levando alguns perigos.

LANCES IMPORTANTES

Quase! Aos 4 minutos do 1º tempo, Pec recebeu em velocidade, avançou e saiu na cara do goleiro Rafael Cabral, mas mandou para fora.

Espalmou. Aos 39 minutos do 1º tempo, Wesley roubou a bola e acionou Mateus Vital, que rolou para Stênio. O camisa 22 finalizou de fora da área e Léo Jardim defende.

0x1: Filipe Machado cobrou falta de perna direita, por cima da barreira, acertou o ângulo direito de Léo Jardim e abriu o placar para a Raposa.

Defendeu! Aos 9 minutos do 2º tempo, Pec recebeu de Mateus Carvalho na entrada da área, girou e chutou forte. Rafael Cabral fez a defesa.

Desviou. Aos 10 minutos do 2º tempo, Mateus Vital recebeu em contra-ataque e arriscou de fora da área. A bola desviou na marcação e saiu pela linha de fundo, com perigo.

Que chance. Aos 35 minutos do 2º tempo, Pedro Raul cruzou e Rayan, livre, cabeceou para fora.

Perdeu. Aos 49 minutos do 2º tempo, a bola sobra para Pec em confusão na área e, sozinho, manda para fora.

REFORÇO

O chileno Gary Medel desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de hoje para acertar com o Vasco. Ele vai realizar exames médicos para assinar contrato até dezembro de 2024. O jogador estava no Bologna, da Itália.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 CRUZEIRO

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Maicon e Léo; Mateus Carvalho (Carabajal), Marlon Gomes (Jair), Orellano (Alex Teixeira) e Serginho (Pedro Raul); Gabriel Pec e Erick Marcus (Rayan). Técnico: William Batista

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Paulo Vitor); Matheus Jussa, Machado e Mateus Vital (Gilberto); Wesley (Neto Moura), Bruno Rodrigues e Stênio (Robert). Técnico: Pepa

Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Savio Pereira Sampaio (FIFA/ DF)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Mateus Carvalho, Capasso (VAS); Kaiki, Robert, William (CRU)

Gol: Filipe Machado, do Cruzeiro, aos 48min do primeiro tempo