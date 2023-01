Cruzeiro vence Cuiabá e se classifica para as oitavas da Copinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Cuiabá na tarde deste sábado (14), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e se classificou para a próxima fase do campeonato.

De virada, a Raposa conseguiu mudar o resultado do placar da partida nos acréscimos e venceu por 2 a 1, graças aos gols dos jogadores Arielson e Japa. Gabryel Freitas descontou para o Cuiabá.

Nas oitavas de final da Copinha, o time mineiro enfrenta Sport ou Corinthians.

O início da partida já começou com um gol do Cruzeiro logo aos 3 minutos. Em uma jogada dos mineiros, Arielson inaugurou a rede do time adversário.

Aos 34 minutos, o Cuiabá buscou o gol para sair do prejuízo com Gabriel Freitas.

No retorno do intervalo, os times fizeram um jogo ruim, muito devido a péssima condição do gramado, e levaram o empate até os acréscimos, quando o Cruzeiro virou a partida com um gol do Japa.

Agora, o time mineiro espera o resultado da partida entre Sport e Corinthians, ainda neste sábado, às 19h30, para saber qual será o seu adversário na próxima fase do campeonato.