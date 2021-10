Cruzeiro tem início avassalador e vence o líder Coritiba na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro não tomou conhecimento do líder da Série B do Campeonato Brasileiro e, na noite desta sexta (8), bateu o Coritiba por 3 a 0, pela 29ª rodada da competição. A Raposa fez dois gols em sete minutos, com Giovanni e Adriano — Eduardo Brock no segundo tempo deu o golpe final — e arrancou três pontos naquela que é inglória, mas ainda matematicamente possível missão do acesso à Primeira Divisão.

A vitória faz o time mineiro chegar aos 38 pontos e ficar provisoriamente na 11ª posição, a depender do resultado de Sampaio Corrêa e Vasco, às 21h (de Brasília), deste sábado (9). Com a derrota, o Coritiba vê o Botafogo, segundo colocado, se aproximar. Agora apenas três pontos separam os cariocas do Coxa na classificação [54 a 51].

O próximo jogo do time de Vanderlei Luxemburgo é na terça-feira (12), às 21h30, no Mineirão, contra o próprio Botafogo. O Coritiba pega o Vasco, em São Januário, no dia 16 de outubro, às 16h30 (de Brasília).

PISCOU, ROLARAM DOIS GOLS

De forma avassaladora o Cruzeiro começou o jogo, no ataque, e não deu nem tempo do Coritiba "aprumar" no gramado. Logo aos 2 minutos do primeiro tempo o volante Giovanni abriu o placar. O Coxa nem tinha assimilado o baque e tomou o segundo em cinco minutos, com Adriano, meio-campista revelado nas categorias de base da Raposa.

O Cruzeiro marcou bem, impôs muita dificuldade ao adversário, inclusive jogando sem a bola, e explorou os contra-ataques, criando pelo menos outras três oportunidades claras de gol. Todas desperdiçadas por Giovanni e Thiago.

COXA BAMBA

O Coritiba não conseguia passar da forte marcação do Cruzeiro, que persistiu durante o segundo tempo. E buscando o ataque, uma de suas características, acabou dando espaços para o time celeste jogar. Ocupando o campo ofensivo, a equipe mineira ampliou o marcador aos 15 minutos do segundo tempo, com Eduardo Brock, outro que desencantava na temporada com o primeiro gol.

EX-CARRASCO?

Léo Gamalho com a camisa do CRB, em 2020, foi um tremendo carrasco para o Cruzeiro. Em três jogos — dois pela Copa do Brasil e um pela Série B — ele marcou quatro gols. Mas essa sina de carrasco ficou mesmo no passado. No primeiro jogo do centroavante contra a Raposa, no turno da Segunda Divisão, Gamalho passou em branco. No jogo de hoje perdeu até pênalti, desperdiçando também uma chance cara a cara com Fábio.

LUXA NA BRONCA

O técnico do Cruzeiro pouco antes de a partida recomeçar para o segundo tempo, reclamou demais da irrigação do gramado do Couto Pereira. É que a grama foi molhada apenas de um lado, no que a Raposa iria defender, o que irritou o treinador celeste. A Central do Apito, da TV Globo, informou que o Cruzeiro deveria fazer uma reclamação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela irrigação desigual do gramado.

INDO EMBORA MAIS CEDO

O torcedor do Coritiba, que voltava ao estádio para acompanhar o Coxa depois de mais deu um ano longe por causa da pandemia, aos 24 minutos do segundo tempo já começava a voltar para casa. A gota d'água para os torcedores foi o pênalti perdido pelo atacante Léo Gamalho.

CRONOLOGIA DO JOGO

Aos 2 minutos do primeiro tempo, Giovanni recebeu passe dentro da área, limpou a marcação e finalizou, balançando as redes de Wilson: 0 a 1. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Vitor Leque correu pela direita, cruzou para o meio da área e encontrou o volante Adriano, livre, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro: 0 a 2.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Giovanni cobrou escanteio na cabeça de Eduardo Brock, que subiu mais do que a marcação e fez mais um gol para o Cruzeiro: 0 a 3.

Aos 21 minutos do segundo tempo, o zagueiro Ramon, do Cruzeiro, cortou uma cabeçada ofensiva do Coritiba com o braço, dentro da área. O árbitro, com a ajuda do VAR, assinalou pênalti.

Aos 22 minutos, Léo Gamalho desperdiçou o pênalti. Fábio pulou no canto direito e fez a defesa.

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e horário: 8 de outubro de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Pericles Bassols Cortez (SP)

Gols: Giovanni (2' 1ºT), Adriano (7' 1ºT), Eduardo Brock (15' 2ºT)

Cartão amarelo: Bruno José, Matheus Pereira, Ramon, Ariel Cabral (CRU); Willian Farias, Matheus Sales (COR)

CORITIBA

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Matheus Sales), Val (Guilherme Azevedo), Robinho e Rafinha (Biel); Igor Paixão (Willian Alves) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira (Keké); Adriano, Giovanni e Lucas Ventura (Ariel Cabral); Bruno José (Felipe Augusto), Vitor Leque (Léo Santos) e Thiago. Técnico: Vanderlei Luxemburgo