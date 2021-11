Cruzeiro sofre dois gols em menos de dez minutos e é batido pelo Vitória

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória não tomou conhecimento do Cruzeiro e venceu por 3 a 0, em jogo válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o time baiano o resultado fez muita diferença, já que vai dormir fora da zona do rebaixamento. Já o Cruzeiro não sofreu nenhum dano com a derrota, a não ser no efeito moral.

É verdade que o clube mineiro ainda tem um pequeno risco de queda, mas pode terminar a rodada totalmente livre, desde que Brusque e Londrina não vençam seus jogos, diante de CRB e Ponte Preta, respectivamente. E o Vitória também torce contra ambos, para seguir fora da zona de rebaixamento.

Após quatro pontos conquistados fora de casa nos confrontos com Avaí e Vasco, o Vitória tinha de vencer o Cruzeiro para deixar a zona do rebaixamento, mesmo que momentaneamente. Então não restava alternativa a não ser entrar pressionando o adversário. A estratégia deu certo: em oito minutos o placar já estava 2 a 0 e a partida resolvida. Mesmo em vantagem, a equipe baiana foi quem seguiu criando as melhores chances. Fez o terceiro e perdeu outros tantos.

O triunfo sobre o Brusque deixou o Cruzeiro em uma situação muito confortável na luta contra o rebaixamento. O clube mineiro tem 46 pontos e apenas uma improvável combinação de resultados faria o time mineiro cair.

Como também não tem mais chances de acesso, as rodadas finais da Série B são praticamente amistosos para a equipe estrelada. Por isso, a sensação foi de que os jogadores já estão em ritmo de férias. O Vitória venceu com facilidade e, não fosse mais uma boa atuação de Fábio, o resultado final seria pior do que os 3 a 0.

CRONOLOGIA

O Vitória começou quente no jogo e logo aos dois minutos acertou a trave, em chute de Fábio, de fora da área. No minuto seguinte fez 1 a 0, com ajuda de Thiago, que marcou contra. O centroavante tentou cortar de cabeça e acabou mandando para dentro do próprio gol. O Vitória não diminuiu o ritmo e marcou o segundo logo aos oito minutos, com David. O terceiro também foi de David, ao deixar Rodolfo na saudade e tocar no canto de Fábio.

A escalação do Cruzeiro não fugiu muito do que foi nas vitórias sobre Londrina e Brusque. Em relação ao jogo anterior, a única baixa era o volante Adriano, que estava suspenso. A opção de Luxemburgo foi voltar Rômulo para o meio e dar uma chance a Norberto. Mas como o Vitória vencia por 2 a 0 antes dos dez minutos e o primeiro tempo terminou 3 a 0 para o time da casa, o técnico cruzeirense trocou quase meio time no intervalo. Foram quatro alterações. A quinta aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo.

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Gols: Thiago (contra), aos 3min do 1º tempo; David, aos 8 e aos 34min do 1º tempo

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

VITÓRIA

Luccas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Thalisson e Roberto; João Pedro (Marco Antônio), Bruno Oliveira (Soares) e Eduardo (Cedric); Marcinho (Alisson Santos), Fabinho (Caíque Souza) e David. T.: Wagner Lopes

CRUZEIRO

Fábio, Norberto (Marco Antônio), Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Rômulo, Lucas Ventura e Giovanni (Claudinho); Vitor Leque (Marcinho), Wellington Nem (Vitor Roque) e Thiago. T.: Vanderlei Luxemburgo