Cruzeiro se acerta com técnico Ney Franco após a saída de Enderson Moreira

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ney Franco é o novo treinador do Cruzeiro. A diretoria chegou a um acordo com o técnico, que é esperado em Belo Horizonte nesta quarta-feira (9). Ele chega à cidade para assinar contrato e ajustar os últimos detalhes do negócio.

O departamento de futebol já havia feito contato com o comandante na tarde desta terça (8) com o intuito de saber o seu desejo de assumir a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante da resposta positiva, o diretor técnico Deivid e o presidente Sérgio Santos Rodrigues avançaram no negócio para anunciá-lo.

Ney Franco chega à Toca da Raposa II com contrato até o fim da próxima temporada, previsto para dezembro de 2021. Ele era visto como o nome predileto para o cargo ocupado por Enderson Moreira até o período da manhã.

A contratação de Ney Franco conta também com aval de Ricardo Drubscky, executivo de futebol do clube mineiro. Ele deve iniciar os trabalhos já no jogo contra o Vitória, na próxima sexta-feira (11), pela nona rodada da Série B.