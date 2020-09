Cruzeiro sai na frente, mas cede empate ao CRB e chega a 6º jogo sem vencer

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro voltou a sair com um tropeço pela Série B do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (7). O time empatou por 1 a 1 com o CRB, no Mineirão, pela oitava rodada da competição.

O empate significou para os cruzeirenses o sexto jogo seguido sem uma vitória. Marcelo Moreno abriu o placar aos 36 minutos da etapa inicial, e Léo Gamalho empatou nos minutos finais do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Enderson Moreira, cada vez mais pressionado no cargo, ocupa a 16ª colocação, com cinco pontos. O CRB é o sétimo colocado, com 13. Na sexta (11), o time celeste voltará a campo, para enfrentar o Vitória. Os alagoanos receberão a Chapecoense no dia 14.

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá (Manoel) e Matheus Pereira; Machado, Henrique (Ariel Cabral) e Maurício (Régis); Arthur Caíke, Airton (Rafael Luiz) e Marcelo Moreno (Thiago). T.: Enderson Moreira

CRB

Victor Souza; Reginaldo Lopes, Gum, Reginaldo Júnior e Igor Cariús; Claudinei, Washington e Diego Torres (Bill); Magno Cruz (Felipe Menezes), Luidy (Alisson Safira) e Léo Gamalho (Lucas Mendes). T.: Marcelo Cabo

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Luciano Roggenbaum (PR) e Gizeli Casaril (SC)

Cartão amarelo: Marcelo Moreno e Cacá (CRU); Igor Cariús (CRB)

Gols: Marcelo Moreno (CRU), aos 36min do 1ºT; Léo Gamalho (CRB), aos 39min do 2ºT