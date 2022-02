Cruzeiro retoma estratégia e volta a jogar no Horto para diminuir prejuízos

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Diante do Uberlândia, na próxima quinta-feira (17), o Cruzeiro iniciará uma nova sequência como mandante no Independência. O prejuízo de R$ 30 mil no último jogo no Mineirão, diante do Democrata-GV, e a baixa expectativa de público para os demais confrontos foram alguns dos motivos para a tomada de decisão de mudar de casa, que não é inédita para o clube desde a queda para a Série B.

Além do jogo contra a equipe do Triângulo Mineiro, já constam na tabela da FMF (Federação Mineira de Futebol) as remarcações das partidas contra Villa Nova e Pouso Alegre para o Independência, nos dias 20 de fevereiro e 13 de março, respectivamente.

Na atual temporada, o Cruzeiro jogou no Horto na primeira rodada, quando o Mineirão esteve reservado para a seleção brasileira nas Eliminatórias. Na ocasião, o público do jogo contra a URT foi de aproximadamente 7.500 pessoas. O time celeste não se livrou do prejuízo, mas foi bem menor que o do Mineirão.

No borderô consta que a partida rendeu um débito para o Cruzeiro de quase R$ 5 mil com o Independência. No entanto, enquanto as despesas totais do jogo contra a URT, no Horto, foram de aproximadamente R$ 160 mil, o custo operacional do Mineirão ultrapassou R$ 275 mil na partida diante do Democrata.

Desde a reinauguração do Mineirão, quando a concessionária Minas Arena assumiu a administração do Gigante da Pampulha, o Cruzeiro fez do estádio a sua casa. Apelidado de Toca da Raposa III pela torcida, o clube firmou parceria com o Mineirão, que funcionava bem até que a crise financeira chegou ao clube.

Em novembro do ano passado, o diretor comercial do Mineirão, Samuel Lloyd, revelou em entrevista à Rádio 98 FM que o clube havia ficado inadimplente em relação a alguns jogos que mandou no estádio, além de ter uma dívida de R$ 20 milhões que estava equacionada e que pertencia a gestões anteriores. Na ocasião, a equipe azul confirmou os débitos.

Na temporada de 2020, o Cruzeiro optou por mandar os jogos da reta final no Horto, justamente para tentar diminuir o sufoco financeiro. Foram cinco rodadas jogando no estádio do América-MG, nas quais a equipe celeste empatou três, venceu uma e perdeu uma.

Em 2021, o mesmo ocorreu na reta final da competição. O Cruzeiro mandou suas partidas no Independência e também na Arena do Jacaré. A decisão por jogar no estádio de Sete Lagoas se deu não só pela questão financeira, mas pela presença de público autorizada, na época, de acordo com a decisão do município em relação ao enfrentamento da Covid-19.

Foram cinco jogos no Horto e dois na Arena do Jacaré, dos dez que o time tinha como mandante no returno da Série B.