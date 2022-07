Cruzeiro mira reforços em jovens promissores para Série B e já planeja a temporada 2023

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Líder isolado da Série B, o Cruzeiro caminha a passos largos para garantir o retorno à elite do Campeonato Brasileiro após três anos. Agora, o time mineiro encerra uma semana marcada por negociações e contratações se preparando para enfrentar o Guarani neste sábado (9), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), no primeiro em uma sequência de três jogos que encerram a primeira etapa da competição.

Para a segunda metade do campeonato, que começa para o Cruzeiro em 23 de julho, contra o Bahia, pelo menos três reforços deverão estar à disposição do técnico Paulo Pezzolano. Todos são jogadores jovens e que chegam com contratos longos, o que mostra que a diretoria já pensa na próxima temporada.

A diretoria celeste trabalha com três nomes: o volante Fernando Henrique, do Grêmio, o atacante Bruno Rodrigues, do Tombense -chegarão por empréstimo e com opção de compra- e o zagueiro Luís Felipe, do PSV. O último caminha para fechar com a Cruzeiro em definitivo, tendo o clube holandês parte dos direitos econômicos em caso de futura venda. Apesar de o time mineiro não comentar as negociações, o UOL Esporte apurou que todos caminham para fechar até, pelo menos, o fim de 2023.

Os jogadores em questão possuem um perfil semelhante: jovens que precisam decolar na carreira. Aos 21 anos, Fernando Henrique teve poucas oportunidades com Roger Machado e o que se diz nos bastidores do Grêmio é que a saída do atleta por empréstimo foi por opção do treinador que não pretende utilizá-lo.

Também com 21 anos, Luis Felipe, formado pelo Coritiba, se transferiu para o PSV, mas só entrou em campo pelo time principal uma única vez. Desde 2020, o atleta defende a equipe B. O retorno ao Brasil fará com que o jovem jogador tenha projeção em seu país, além de minutos em competições com o time principal do Cruzeiro, o que faltou na Holanda.

Um pouco mais velho que os dois primeiros, Bruno Rodrigues já possui rodagem no futebol e fez temporada promissora em 2020, quando defendeu a Ponte Preta. O jogador atuou em 47 jogos, balançou as redes 11 vezes e contribuiu com 11 assistências. No entanto, ao se transferir para o São Paulo no ano seguinte, teve poucas chances com Crespo e deixou o Brasil rumo a Portugal, onde defendeu o Famalicão em 40 jogos, com oito gols e quatro assistências.

A janela de transferências nacional só abre no dia 18. Ronaldo e a direção de futebol do Cruzeiro vêm mantendo a política de observação e negócios que se encaixem em oportunidade de mercado, ou seja, que não gerem custos para o clube no ato da contratação.

Dessa mesma maneira, o time possui hoje seis atletas que são pilares do time de Pezzolano: os zagueiros Zé Ivaldo e Lucas Oliveira, o atacante Jajá, os volantes Neto Moura e Willian Oliveira, além do lateral Matehus Bidu -todos fecharam com o Cruzeiro por empréstimo na temporada.

Enquanto os reforços não estão disponíveis, o Cruzeiro deve contar com quase todas suas peças na partida contra o Guarani, com exceção de Matheus Bidu, que não joga por questões contratuais, Luvannor, que cumpre suspensão, e Rafa Silva, que continua no departamento médico. Em compensação, o zagueiro Zé Ivaldo retorna após sentir incômodo na coxa direita, e Neto Moura volta de suspensão.

Portanto, uma provável escalação inicial de Pezzolano tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Neto Moura, Geovane Jesus (Léo Pais), Rafael Santos e Daniel Jr.; Rodolfo (Canesin) e Edu.

O Guarani, por sua vez, entra em campo buscando se afastar da zona de rebaixamento. Com 14 pontos em 16 partidas, o time é vice-lanterna da Série B.

Também por questões contratuais, o Guarani não poderá contar com o lateral-esquerdo Matheus Pereira e o meia-atacante Bruno José. O técnico Mozart também não poderá contar com o lateral-esquerdo Eliel, que se recupera de um entorse no joelho direito. Uma possível escalação do time paulista tem: Arthur Gazze; Lucas Ramon, João Victor, Derlan e Mateus Ludke; Leandro Vilela, Silas e Eduardo Person; Vitinho, Giovanni Augusto e Madison.

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Horário: Às 11h (de Brasília) deste sábado (9)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere