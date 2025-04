Cruzeiro leva gol no último lance e estreia na Sul-Americana com derrota

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Unión de Santa Fe venceu o Cruzeiro nesta terça-feira (1º) por 1 a 0, em casa, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

O gol dos argentinos foi marcado por Diego Díaz no último lance da partida. Com o resultado, o Unión conquistou seus primeiros três pontos no torneio e é líder parcial do grupo E, enquanto o Cruzeiro se manteve com zerado.

O próximo jogo das equipes pela competição será na quarta-feira, dia 9. O Unión de Santa Fe vai ao Chile para enfrentar o Palestino, às 19h (de Brasília), enquanto o Cruzeiro recebe o Mushuc Runa às 21h30.

PRIMEIRO TEMPO TEVE GOL IMPEDIDO DO UNIÓN E CÁSSIO SALVADOR

Apesar da maior posse de bola do Cruzeiro, foram os donos da casa que criaram as melhores oportunidades. O Unión conseguiu oportunidade após erro de recuo do zagueiro Gamarra. A bola ficou curta para Cássio, que foi obrigado a sair do gol para chegar antes do atacante Marcelo Estigarribia. Dómina ainda marcou um gol após driblar o paredão do Cabuloso, mas o tento foi anulado após revisão do VAR por impedimento.

O Cruzeiro teve uma grande oportunidade com Lautaro. Gabigol achou bem o atacante, que dominou e conseguiu finalizar com lindo voleio, mas Cardozo defendeu sem deixar rebote para o camisa 26 do Cabuloso.

SEGUNDA ETAPA TEVE PRESSÃO DO UNIÓN E GOL NO FINAL

Estigarribia perdeu gol incrível, aos 34 minutos da etapa final, durante pressão do Unión. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou sem dono na grande área do Cruzeiro. O atacante conseguiu a finalização meio sem jeito, e o chute passou muito perto da trave direita de Cássio.

Os donos da casa tiveram as melhores oportunidades ao fim do confronto, incluindo o gol no último lance. Além do gol perdido pelo atacante do Unión, Gamba teve grande chance criada pela ala esquerda da defesa do Cruzeiro, mas foi Diego Díaz, aos 49, que abriu o placar e deu a vitória para a equipe argentina, com chute forte na sobra de escanteio. O árbitro nem autorizou o reinício do jogo e acabou a partida.