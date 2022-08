Cruzeiro goleia o Náutico pela Série B, e Edu volta a marcar após 13 jogos

BELO HORIZONTE/MG - O Cruzeiro fez mais uma vítima jogando em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (26), no estádio Independência, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time celeste goleou o Náutico, por 4 a 0, com gols de Edu, Eduardo Brock, Lincoln e Jajá. A noite foi especial, principalmente para Edu, que superou um jejum de 13 jogos sem marcar pela equipe.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 57 pontos e segue mais líder do que nunca da série B, abrindo 13 pontos sobre o Bahia -segundo colocado-, e 21 sobre o quinto colocado (Londrina), o que garante uma boa "gordura" na zona de acesso à Série A. O Náutico, por outro lado, fica estacionado na lanterna com 21 pontos.

O Cruzeiro volta a campo na próxima terça-feira (30), diante do Sampaio Corrêa, no Castelão, às 19h (de Brasília). Já o Náutico enfrenta o CSA, no mesmo dia, às 21h30, no Rei Pelé.

O Cruzeiro começou em cima do Náutico e dominou as ações em praticamente toda a etapa. Nos 15 minutos finais, a equipe pernambucana tentou equilibrar as ações, chegou a assustar em dois lances, mas que não foram suficientes para o Timbu marcar.

Aos 11, o Cruzeiro marcou pela primeira vez, mas não valeu. Lucas Oliveira mandou para o fundo das redes após perde e ganha dentro da área. No entanto, o VAR revisou o lance e percebeu Eduardo Brock em posição irregular no início da jogada.

Aos 24 minutos, no entanto, Edu colocou o Cruzeiro na frente. O atacante marcou de cabeça, no meio da zaga, após cruzamento perfeito de Zé Ivaldo. Com o gol, ele encerrou um jejum de 13 jogos sem marcar pela equipe.

Aos 47, o Náutico tentou reagir. Souza cobrou falta perigosa e que exigiu uma boa defesa de Rafael Cabral. O goleiro espalmou e chamou a atenção dos companheiros.

A Raposa seguiu bem no segundo tempo e foi recompensa aos 2 0 minutos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio, Zé Ivaldo ajeitou de cabeça para Brock. O zagueiro cabeceou para as redes e aumentou o placar.

Aos 35, Lincoln marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. O jogador converteu o pênalti marcado após João Lucas tocar com a mão na bola. O atacante celeste deu uma paradinha e mandou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Bruno. Já aos 42, Jajá fechou a conta em seu retorno após quase dois meses fora se recuperando de lesão.

O Cruzeiro teve as principais ações do jogo e bastante participação de Matheus Bidu e Wesley Gasolina pelos lados do campo. Com o retorno de Edu ao time titular, os jogadores apostaram em cruzamentos na área para o atacante como referência.

Precisando de um resultado positivo contra o líder do campeonato, o Náutico não enfrentou o Cruzeiro de peito aberto no Independência. O time tentou apostar nos contra-ataques a partir dos erros do Cruzeiro, mas teve poucas oportunidades no jogo.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock (Rafa Silva); Wesley Gasolina (Geovane), Filipe Machado, Neto Moura, Matheus Bidu; Bruno Rodrigues, Luvannor (Jajá) e Edu (Daniel Jr). T.: Martin Varini

NÁUTICO

Bruno; Anilson, Maurício, João Paulo e João Lucas; Jóbson, Thomaz (Victor Ferraz), Souza (Wellington) e Jean Carlos (Pedro Vitor); Júlio Vítor (Everton Brito) e Kieza (Julio). T.: Dado Cavalcanti

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Jobson, Jean Carlos, João Lucas (Náutico)

Cartão vermelho: João Paulo (Náutico)

Gols: Edu, aos 24min do primeiro tempo; Eduardo Brock, aos 22min, Lincoln, aos 35min, e Jajá, aos 43min do segundo tempo