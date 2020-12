Cruzeiro goleia o Brasil de Pelotas por 4 a 1

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Cruzeiro goleou o Brasil de Pelotas por 4 a 1 neste sábado (5), em partida válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Com menos de 15 minutos, o time conseguiu fazer 2 a 0, com gols de Arthur Caíke e Jarro (contra). O Brasil diminuiu com Bruno Leite, aproveitando um período de relaxamento da Raposa na partida. Antes do apito final na primeira etapa, Rafael Sóbis marcou de pênalti. Na etapa complementar, o confronto estava morno, até que mais uma vez, Rafael Sóbis marcou, e foi um golaço. O atacante percebeu o goleiro Rafael Martins adiantado e mandou de cobertura do meio-campo, fechando o placar em 4 a 1.

Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 34 pontos, se afasta de vez da zona de rebaixamento e ocupa a 11ª colocação. O Brasil, por sua vez, é o 14º, com 33.

Na próxima rodada, os comandados de Felipão vão enfrentar o CRB, na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Brasil jogará na quinta-feira contra o Náutico, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em Recife.