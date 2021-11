Cruzeiro fica no 0 a 0 com o Náutico em noite de festa da torcida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem brigar por mais nada na tabela de classificação, o Cruzeiro ficou no 0 a 0 com o Náutico, nesta quinta-feira (25), no Mineirão, em jogo válido pela 38ª rodada da Série B. A noite marcou a despedida do time da temporada de 2021 e o adeus de Rafael Sobis e Ariel Cabral.

Com o resultado, o Cruzeiro chega ao 18º empate na competição. O time encerra a participação na Série B com 48 pontos e ocupa a 11ª colocação, podendo ser ultrapassado por quatro times que complementam a rodada no próximo domingo (28). O Náutico deixa a competição com 53 pontos após brigar pelo acesso durante boa parte do campeonato.

O primeiro tempo foi de domínio do Cruzeiro. A melhor chance da etapa surgiu de um chute de fora da área de Giovanni, aos 35, que parou em uma grande defesa do goleiro Anderson.

No segundo tempo, o Náutico voltou com Vinícius Vargas na vaga de Hereda. O Cruzeiro optou por manter o mesmo time e voltou com o mesmo ímpeto. Aos 11, Moreno teve grande oportunidade.

As entradas de Sobis, Vitor Rqoue e Dudu trouxeram mais movimentação ainda ao time. Aos 40, Ariel mandou uma bola no travessão após cruzamento de Sobis. O goleiro Anderson chegou a tocar na bola, evitando o que seria um presente para os jogadores em noite especial de despedida.

NOITE DO ADEUS

Em noite de despedida, Ariel e Rafael Sobis começaram a partida no banco de reservas. Na metade da segunda etapa, a torcida começou a pedir a entrada do atacante, que ocorreu aos 22, na vaga de Giovanni. Com a camisa 200 - número de jogos pelo clube, o argentino Ariel Cabral foi chamado por Luxemburgo, aos 31, e entrou na vaga de Marcelo Moreno.

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Léo Santos, Eduardo Brock, Jean Victor (Felipe Augusto); Adriano, Lucas Ventura, Claudinho (Dudu), Giovanni (Rafael Sobis); Wellington Nem (Vitor Roque) e Marcelo Moreno. T.: Vanderlei Luxemburgo.

NÁUTICO

Anderson; Hereda (Vinicius Vargas), Carlão, Rafael Ribeiro, Júnior Tavares; Djavan, Matheus Trindade (Guilherme Nunes), Juninho Carpina; Thássio, Álvaro (Paiva), Murillo (Giovanny). T.: Hélio dos Anjos

Estádio: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Juiz: Paulo Renato da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Dudu (Cruzeiro). Vinicius Vargas, Júnior Tavares, Carão e Matheus Trindade (Náutico)