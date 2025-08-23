Cruzeiro faz golaços, supera Inter e volta a incomodar Flamengo e Palmeiras
Por Folha de São Paulo
23/08/2025 20h15 — em
Esportes
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com golaços de Matheus Pereira e Kaio Jorge, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1 neste sábado (23), em confronto pela 21ª rodada da Série A do Brasileiro. Tabata foi o autor do único tento da equipe colorada.
Com o resultado, o Cabuloso chegou a 41 pontos no torneio e finalizou o sábado na vice-liderança, a frente do Palmeiras por dois pontos e encostado no Flamengo, líder com 43. O Colorado se manteve com 24 conquistados em 20 partidas.
As equipes voltam a campo na próxima semana: o Cruzeiro visita o Galo pelo primeiro clássico da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), enquanto o Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio no domingo, pelo Brasileirão, às 20h30.
O goleiro do Inter fez duas belas defesas durante o confronto, e "cancelou" goleada do Cruzeiro. Além dos golaços de Matheus Pereira e Kaio Jorge, Wanderson e Romero também ficaram muito perto de balançar as redes.
Pelo outro lado, Cássio pouco trabalhou, mesmo com melhora significativa do Inter na partida. O Colorado finalizou apenas quatro vezes, enquanto o Cabuloso teve 15 chances na partida.
CRUZEIRO
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo) e Christian; Matheus Pereira (Gabigol), Kaio Jorge (Kenji) e Wanderson (Matheus Henrique). T.: Leonardo Jardim
INTERNACIONAL
Rochet; Aguirre, Juninho, Vitão e Bernabei; Richard (Luis Otávio), Alan Rodríguez (Raykkonen) e Tabata (Gustavo Prado); Wesley (Carbonero), Alan Patrick e Ricardo Mathias (Borré). T.: Roger Machado
Local: Mineirão - Minas Gerais
Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel Paulo Ziolli
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Gols: Matheus Pereira, aos 18'/1ºT, Tabata, aos 23'/1ºT, Kaio Jorge, aos 12'/2ºT
Amarelos: Romero (Cruzeiro); Tabata, Juninho, Bernabei, Vitão e Gustavo Prado (Internacional)
Vermelho: Borré (Internacional)
ASSUNTOS: Esportes