Cruzeiro faz dois no 2º tempo, bate Nautico e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Náutico por 2 a 0, no Independência, e garantiu sua presença nas oitavas de final da Copa do Brasil.

William e Richard marcaram os gols da partida, aos 9 e aos 44 minutos do segundo tempo, respectivamente. A Raposa dominou a partida, mas demorou para tirar o zero do placar.

O clube mineiro é o primeiro classificado da terceira fase do torneio. O time avançou após reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, no Estádio dos Aflitos.

O adversário nas oitavas de final será definido por meio de sorteio, que ainda não tem data definida.

O Cruzeiro volta a campo no sábado (29) para enfrentar o Bragantino, fora de casa, pela 3ª rodada do Brasileirão. Já o Náutico estreia na Série C em 2 de maio, quando visita o Manaus.

William e Richard balançaram a rede pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Filipe Machado (Neto Moura), Ramiro (Richard) e Mateus Vital (Wesley); Nikão (Rafael Bilu), Bruno Rodrigues e Gilberto. T.: Pepa

NÁUTICO

Vágner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Denilson, Odival e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto (Gabriel Santiago), Souza e Kayon (Régis); Paul Villero e Jael (Júlio). T.: Dado Cavalcantit

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 25 de abril de 2023, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Pablo Ramon Gonçalves

Gols: William, aos 9'/2ºT, e Richard, aos 44'/2ºT

Amarelos: Jean Mangabeira, Machado, Júlio, Neto Moura, Juan Gauto, Villero e Richard