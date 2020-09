Cruzeiro encara o lanterna em busca da 2ª vitória seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - CSA e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (19), às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em partida válida pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2020.

O time mineiro busca a segunda vitória consecutiva depois de atravessar uma fase turbulenta na competição. Já descontados os seis pontos por causa de punição da Fifa, o Cruzeiro ocupa a 14ª colocação, com oito pontos.

Já o CSA é o lanterna da Série B, com apenas quatro pontos. O time alagoano só venceu na rodada de abertura -1x0 sobre o Guarani. Depois, vieram seis derrotas e um empate, além da demissão do técnico Argel Fuchs nesta quinta-feira (17).

Para a partida deste sábado, o Cruzeiro não poderá contar com o lateral direito Cáceres, contundido, e com o centroavante Marcelo Moreno, suspenso.

Na defesa, Rafael Luiz deve ser o escolhido. No ataque, o substituto de Moreno é Thiago. No entanto, Régis, que foi o autor do gol do triunfo sobre o Vitória na rodada passada, tem chance de atuar.

Confira a escalação do Cruzeiro para enfrentar o CSA: Fábio; Rafael Luiz, Léo, Cacá, Matheus Pereira; Jean, Jadsom, Maurício, Airton, Arthur Caíke; Régis (Thiago).