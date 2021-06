Cruzeiro empata no sufoco com Goiás na Série B em estreia do técnico Mozart

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A vida do Cruzeiro não tem sido fácil no segundo ano do clube na Divisão de acesso nacional, e, por pouco, o time não perdeu novamente. Com um gol salvador de Marcinho no fim da etapa final, a Raposa empatou em 1 a 1 com o Goiás, na noite deste sábado (12), no Mineirão. O outro gol do jogo foi marcado pelo cruzeirense Joseph, contra, em lance muito muito estranho.

O resultado ainda mantém o time celeste sob pressão e na lanterna da Série B. Os bastidores do clube ficaram agitados antes mesmo da partida por causa de um protesto de centenas de torcedores na porta da Toca II. A torcida pede a renúncia do presidente Sérgio Santos Rodrigues.

O próximo jogo do Cruzeiro é contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Em má fase, só a vitória interessa ao time mineiro, que segue na parte de baixo da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro estreou o seu novo técnico contra o Goiás. Mozart, que estava desempregado após ser demitido da Chapecoense, assumiu na vaga de Felipe Conceição, que foi mandado embora da Raposa após a eliminação para a Juazeirense, na Copa do Brasil.

Mozart gesticulou bastante, chamou a atenção dos seus novos comandados, e falou bastante da beirada do campo tentando corrigir o posicionamento.

No intervalo da partida, quando o placar marcava 1 a 0, o atacante Rafael Sóbis foi questionado pelo répórter Guilherme Frossard, do canal Premiere [pay-per-view do Grupo Globo], das poucas chances criadas pela Raposa e se o aspecto psicológico estava afetando os atletas. O atacante não gostou e foi ríspido após a pergunta.

"Depois do gol que tomamos tivemos chances sim, talvez você estava olhando para a arquibancada e não viu. É um jogo igual, erros acontecem, e precisamos levantar a cabeça em busca do resultado", disparou o jogador.

Os bastidores do Cruzeiro estão muito inflamados. Antes do jogo, torcedores estiveram na porta da Toca II, centro de treinamento do clube, e protestaram contra a atual diretoria. Há cobranças pela renúncia do presidente Sérgio Santos Rodrigues, o maior alvo da torcida no momento.

Sérgio já não tem o apoio dos adeptos, de empresários do mercado da bola, de investidores que ajudavam o clube com dinheiro e até de conselheiros que estavam ao seu lado.

CRUZEIRO

Fábio; Joseph (Matheus Barbosa), Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira (Stênio); Flávio (Adriano), Rômulo e Rafael Sóbis; Airton (Felipe Augusto), Bruno José e Guilherme Bissoli (Marcinho). Técnico: Mozart.

GOIÁS

Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio, Breno, Dieguinho (Vinícius) e Elvis (Luan Dias); Alef Manga (Dadá Belmonte), Bruno Mezenga (Lucas Black). Técnico: Pintado.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 GOIÁS

Motivo: 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 12 de junho de 2021, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SC) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Cartão amarelo: Airton, Jadson (CRU)

Cartão vermelho: Jadson (CRU)

Gol: Joseph, contra, aos 11 minutos do primeiro tempo; e Marcinho, do Cruzeiro, aos 43 minutos do segundo tempo.