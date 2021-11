Cruzeiro e Vila Nova empatam em jogo com queda de luz e paralisação por chuva

Ambas as equipes que abriram a 33ª rodada não possuem mais chances de acesso à Série A e ainda correm um risco, ainda que pequeno, de rebaixamento para a Série C. O Cruzeiro foi aos 40 pontos e está em 14º, enquanto o Vila passou a somar 43 e é o décimo colocado.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo que demorou mais de 130 minutos para ser concluído, Cruzeiro e Vila Nova empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira (1º), no estádio Independência, e seguiram seus respectivos calvários na Série B do Campeonato Brasileiro.

