Cruzeiro e Figueirense duelam na parte inferior da classificação da Série B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Figueirense movimentam a parte inferior da classificação da Série B, nesta sexta (20), às 21h30, no Mineirão, em partida da 22ª rodada.

As equipes são adversárias diretas na disputa contra o rebaixamento, mas o Cruzeiro aparece fora da zona de degola, em 15º lugar, com 24 pontos -quatro a mais que o Náutico, que abre o grupo dos ameaçados.

Já o Figueirense estacionou em 18º, atrás dos pernambucanos, e tem 19 pontos.

Além disso, o time mineiro engatou um série positiva e não perde há sete rodadas, enquanto os catarinenses vêm de três derrotas seguidas.

Para o duelo, o técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, pode contar com duas novidades no ataque: a estreia de Rafael Sóbis, cotado para a vaga do suspenso William Pottker, e a volta de Marcelo Moreno, que estava com a seleção da Bolívia e deve assumir o lugar de Sassá.

No Figueirense, a principal novidade é a estreia do técnico Jorginho. Ex-treinador do Juventus, de Jaraguá do Sul (SC), ele assume o comando do time após a demissão de Elano.

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Manoel, Patrick; Ramon, Jadsom Silva, Régis; Rafael Sóbis, Airton e Marcelo Moreno. T.: Luiz Felipe Scolari

FIGUEIRENSE

Rodolfo; Lucas Carvalho, Alemão, Vitor Mendes, Marquinho; Matheus Neris, Elyeser, Léo Artur e Dudu; Everton Santos e Diego Gonçalves. T.: Jorginho

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 21h30 desta sexta-feira

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)