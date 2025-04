Cruzeiro domina jogo e vence Bahia no Mineirão pelo Brasileiro

O Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 0 nesta quinta-feira (17), no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação dominante, a Raposa controlou o jogo desde o início e marcou com Romero e Kaio Jorge (duas vezes).

Com o resultado, o Cruzeiro subiu para a 5ª colocação, com 7 pontos, encerrando uma sequência de quatro jogos sem vencer. Já o Bahia, que teve uma série invicta de 12 partidas encerrada, segue sem vitórias no Brasileirão e está na zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos.