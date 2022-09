Cruzeiro detona Vasco e volta à 1ª divisão do Brasileirão

Belo Horizonte/MG – A partida pelo Campeonato Brasileiro Série B, entre Cruzeiro e Vasco da Gama, que aconteceu no Mineirão, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira, dia 21, teve um primeiro tempo que terminou com vantagem para o Cruzeiro, o que se manteve no segundo tempo, quando a superioridade dos mineiros se mostrou mais eficiente e fez mais dois gols, vencendo a partida.

O primeiro tempo foi do Cruzeiro e, aos 24 minutos, Machado domina a jogada e consegue inaugurar o placar ao chutar de fora da área e vazar a defesa vascaína. Placar 1 a 0 para o Cruzeiro.

O segundo tempo, com a torcida do Cruzeiro fazendo a festa no Mineirão, chegou aos 14 minutos embalando a equipe mineira e, Edu, finaliza e detona a defesa vascaína marcando o segundo gol dos anfitriões, embora o gol tenha que ter sido validado pelo VAR: Cruzeiro 2 x 0 Vasco.

Até aos 25 minutos do segundo tempo, o Vasco só conseguira fazer quatro finalizações, enquanto o Cruzeiro finalizara 9 vezes, duas das quais resultaram em gol. A superioridade dos mineiros permaneceu durante a partida e, aos, 40 minutos da etapa final, Luvannor fechou o placar com mais um gol. Placar: Cruzeiro 3 x 0 Vasco. Com esse resultado, o Cruzeiro está voltando para a série A do Brasileirão.