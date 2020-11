Cruzeiro desbanca líder Chapecoense e mantém sequência invicta na Série B

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro foi como o azarão para Santa Catarina e volta do Sul do Brasil com excelente resultado. Na noite desta terça-feira (24), a equipe mineira desbancou a Chapecoense, venceu por 1 a 0 e de quebra encerrou a sequência de 17 partidas de invencibilidade do time catarinense, líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol celeste foi marcado por Rafael Sobis no segundo tempo. O triunfo faz os mineiros atingirem nove jogos sem perder na competição. O time Condá foi derrotado apenas pela segunda vez na Segunda Divisão (antes havia perdido para o Cuiabá na sexta rodada).

Com a vitória, a primeira em cima de um integrante do atual G4 do torneio, o time estrelado chega aos 28 pontos, mas se mantém no 15º lugar, já que o Brasil de Pelotas venceu o CRB, tem um ponto a mais e está no 14º lugar.

Já a Chapecoense, mesmo com a derrota, se mantém na liderança, mas vê a diferença na pontuação cair para quatro pontos em relação ao segundo colocado, o América-MG (47 a 43).

O próximo compromisso do Cruzeiro é nesta sexta-feira (27) contra o Confiança, no Mineirão, às 21h30. A Chapecoense visita o Guarani, no Brinco de Ouro, no sábado, às 21h.

O JOGO

O jogo colocava frente a frente o líder disparado, a Chapecoense, contra um Cruzeiro que tenta se reconstruir —a palavra de momento no clube— dentro e fora de campo. Mas a disparidade na tabela de classificação não ficou tão evidente em campo. O time celeste mostrou um bom volume, controlou a partida e anulou potencialidades importantes do adversário durante todo o confronto.

A Raposa foi melhor no primeiro tempo, criou oportunidades mais claras de gol com sete finalizações, sendo três no gol de João Ricardo, que trabalhou bem. Já a Chape chutou apenas duas vezes, nenhuma com tanto perigo para Fábio.

Na segunda etapa o time celeste seguiu com sua estratégia e não caia nas armadilhas da Chapecoense, um time reativo e que gosta de entregar a bola para o adversário. Quando a Raposa tinha a posse, tentava uma transição ofensiva rápida, mas parava no erro de finalização ou na forte marcação dos catarinenses, time de melhor defesa na competição.

Foi em lance de bola parada que o time de Felipão chegou à vitória, com Rafael Sóbis, o que garantiu três pontos e um série invicta de nove jogos sem derrota do Cruzeiro.

O destaque do confronto foi Rafael Sóbis. O goleiro João Ricardo, da Chapecoense, até tentou ser o melhor, mas o atacante desbancou o arqueiro do time Condá. Jogador tático, usou toda sua experiência para organizar o time em campo e marcou o gol da vitória em bela cobrança de falta.

CRONOLOGIA

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Régis cobrou falta pelo lado direito, Manoel tocou de cabeça e a bola sobrou para Adriano. O volante celeste se abaixou para cabecear meio sem jeito e a bola passou perto.

Aos 17 minutos mais uma vez o Cruzeiro chegou. Rafael Sobis dominou, girou e chutou de fora da área. A bola foi no canto esquerdo, mas João Ricardo fez excelente defesa.

Um minuto depois, aos 18, Cáceres cruzou e Ramon, na segunda trave, cabeceou no meio do gol, facilitando para João Ricardo.

Aos 32 minutos, Airton recebeu cruzamento na área e cabeceou. A bola passou por Rafael Sobis, mas sobrou para Régis, que mandou uma bomba. João Ricardo salvou.

Aos 12 do segundo tempo, Anselmo Ramon acertou um belo chute, mas Fábio fez a defesa.

Aos 27 minutos, Rafael Sóbis acertou um "balaço" no travessão

Aos 32 minutos do segundo tempo, Rafael Sobis cobrou falta com perfeição, no canto esquerdo de João Ricardo, e abriu o placar: 0 a 1.

CHAPECOENSE

João Ricardo; Ezequiel (Perotti), Felipe Santana, Luiz Otávio, Busanello (Felipe Garcia); Willian Oliveira, Alan Santos (Vini Locatelli), Alan Ruschel; Matheus Ribeiro (Denner), Paulinho Moccelin (Mike), Anselmo Ramon. T.: Umberto Louzer

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon, Patrick Brey; Adriano, Jadsom, Régis (Filipe Machado); Airton (Arthur Caíke), Rafael Sóbis (Marcelo Moreno), Willian Pottker (Weliton). T.: Felipão

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Juiz: Zandick Gondim Alves Júnior (RN)

Cartão amarelo: Anselmo Ramon, Willian Oliveira, Alan Santos e Alan Ruschel (Chapecoense); Willian Pottker e Régis (Cruzeiro)

Gol: Rafael Sobis, aos 32min do segundo tempo