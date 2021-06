Cruzeiro derrota Juazeirense por 1 a 0 em tarde de 'calo nas vistas' em BH

BELO HORIZONTE, MG (UOLF-OLHAPRESS) - Foi no sufoco, no sofrimento e com vários erros em todos setores, mas o Cruzeiro conseguiu abrir vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória magra por 1 a 0 sobre a Juazeirense-BA, graças ao gol de Bruno José na segunda etapa, a Raposa conquistou hoje (3) um triunfo que dá ao time a possibilidade de jogar por um empate no duelo de volta, na semana que vem.

Antes do jogo decisivo contra o Juazeirense, marcado para a próxima quarta-feira (9) em solo baiano, o Cruzeiro volta a campo no domingo (6), novamente no Mineirão, e recebe o CRB, de Alagoas, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na estreia, jogando em Sergipe, o time mineiro foi derrotado por 3 a 1 pelo Confiança, que, desde o primeiro tempo, ficou com dois jogadores a mais em campo, já que Fábio e Adriano acabaram expulsos. A dupla, inclusive, "descansa" no fim de semana. O confronto está marcado para as 18h15.

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres (Klebinho), Weverton, Ramón e Matheus Pereira (Kaiki); Matheus Neres e Rômulo (Matheus Barbosa); Bruno José (Stênio), Airton, Bissoli e Rafael Sobis (Felipe Augusto). T.: Felipe Conceição

JUAZEIRENSE

Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena, Mineiro, Eduardo, Daniel Nazaré (Ian); Waguinho, Sapé (Waldir), Patrick; Clebson (Kanu), Kesley (Thauan) e Tony Galego (Martín Rivas). T.: Carlos Rabelo

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado

Cartão amarelo: Rômulo, Stênio e Matheus Pereira (CRU); Lucena, Eduardo, Patrik, Mineiro, Tony Galego e Kesley (JUA)

Gol: Bruno José, aos 18 minutos do segundo tempo, para o Cruzeiro