Cruzeiro consegue liminar e deve começar a cumprir punição de portões fechados contra o Londrina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro conseguiu, por meio de uma decisão liminar (provisória) concedida pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o direito de começar a cumprir a pena de cinco jogos com portões fechados já a partir desta sexta-feira (30), quando enfrenta o Londrina, no Mineirão, a partir das 21h30, pela 15º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A punição foi aplicada ao clube em decorrência dos episódios de violência ocorridos nas arquibancadas do Mineirão, cometidos por seus torcedores, em jogos do Campeonato Brasileiro de 2019, quando o clube foi rebaixado à Segunda Divisão.

O Cruzeiro pediu nesta quinta para iniciar imediatamente o cumprimento da pena após a Prefeitura de Belo Horizonte autorizar, nesta semana, a presença de 30% de público nos estádios da cidade.

Apenas duas capitais do Brasil autorizaram o retorno do público aos estádios. Além de Belo Horizonte, Brasília foi outra cidade que já recebeu público no estádio Mané Garrincha, cumprindo protocolos sanitários. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não liberou a presença de torcedores nos estádios para as competições nacionais. Por isso o pedido do Cruzeiro foi feito por meio do STJD.

O Cruzeiro acumulou punições para atuar com portões fechados por incidentes ainda em 2019 em partidas contra o Atlético-MG, o CSA e o Palmeiras. No total foram cinco jogos de punição por cenas de violência nas arquibancadas.

A diretoria do clube pediu a antecipação do cumprimento da pena para que, quando a CBF autorizar o retorno dos torcedores aos estádios, o clube já ter cumprido, total ou pelo menos parcialmente, sua punição. A expectativa é que a entidade que regula o esporte no país autorize a presença de torcedores nas partidas a partir de agosto.

O Londrina deve ter nesta sexta a volta do zagueiro Lucas Costa, que estava suspenso. O lateral esquerdo Luiz Henrique, que igualmente cumpria suspensão, também pode voltar ao time titular.

O zagueiro Saimon, ex-Grêmio e Vila Nova, apresentado nesta semana como novo reforço da equipe paranaense, foi relacionado e pode fazer sua estreia com a camisa do Londrina.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 21h30 desta sexta-feira (30)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)