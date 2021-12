Cruzeiro confirma a contratação de Pará e pacote de reforços para 2022

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - A quinta-feira (9) foi animada para o torcedor do Cruzeiro, que já tem um desenho do que o clube projeta para a próxima temporada. Ao longo da manhã e do início do tarde, o clube anunciou cinco reforços, entre eles o experiente lateral-direito Pará, de 35 anos, que havia rescindido amigavelmente com o Santos e estava livre no mercado.

Antes dele, o Cruzeiro ainda oficializou o atacante Edu, os volantes Pedro Castro e Fililpe Machado, além do meia Fernando Neto. Os novos contratados se juntam ao zagueiro Maicon, ex- São Paulo, que foi anunciado ainda na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, durante o intervalo de Cruzeiro x Náutico, no Mineirão.

Esta será a segunda passagem de Filipe Machado pelo Cruzeiro. O jogador atuou em 2020 pela equipe celeste, emprestado pelo Grêmio, e está sem clube desde fevereiro deste ano.

Já Fernando Neto tinha contrato com o Vitória até o fim deste mês. Com o rebaixamento da equipe baiana à Série C do Brasileiro, o jogador, de 28 anos, chega ao Cruzeiro para disputar mais uma Série B na carreira.