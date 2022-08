Cruzeiro busca empate com a Chape, mas perde 100% como mandante na Série B

SÃO PAULO/SP - O Cruzeiro conquistou um ponto importante diante da Chapecoense, mas precisou sair do Mineirão para perder os 100% de aproveitamento como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. O time celeste ficou no empate, por 1 a 1, com os catarinenses, neste sábado (13), pela 24ª rodada da competição, no Mané Garrincha, em Brasília. Os gols foram marcados por Felipe Ferreira e Lucas Oliveira.

Foi o primeiro empate da Raposa jogando em casa, sendo que o time vinha de 11 vitórias em 11 jogos como mandante. Vale lembrar que o jogo foi disputado em Brasília devido a impossibilidade de o Mineirão receber o jogo desta rodada. Com o resultado, o Cruzeiro segue na liderança com 53 pontos. Já a Chapecoense chegou a 26.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (21), contra o Grêmio, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Já a Chapecoense recebe o Brusque, no sábado (20), às 16h30, na Arena Condá.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de controle do Cruzeiro e eficácia da Chapecoense. Os catarinenses abriram o placar logo aos cinco minutos, com Felipe Ferreira. Ele recebeu o lateral da direita, conduziu, limpou e bateu de fora para o fundo das redes de Rafael Cabral. O Cruzeiro dominou as ações a partir do gol sofrido, mas com nenhuma chance claras. Na reta final da etapa, o time celeste assustou com Filipe Machado, aos 37, que chutou forte para o gol e Saulo espalmou. Aos 39, Bruno Rodrigues chutou cruzado na área, Saulo defendeu, Bidu tentou finalizar na sobra, mas não conseguiu.

Segundo tempo

O time de Pezzolano iniciou a segunda etapa em cima da Chape. Tanto que a equipe precisou de apenas três minutos para empatar o jogo. Após cobrança de escanteio, Lucas Oliveira subiu de cabeça e mandou a bola para o fundo das redes do goleiro Saulo. A Raposa ainda seguiu em cima e obrigou Saulo a fazer mais uma boa defesa em chute forte de Bruno Rodrigues, de fora da área, aos 6 minutos. O Cruzeiro seguiu dominado, mas sofreu um susto aos 23, quando Matheus Bianqui chutou forte e Cabral defendeu. Aos 43, O Cruzeiro teve uma chance com Rodolfo, mas a bola passou à direita da trave de Saulo.

Jogo do Cruzeiro

O Cruzeiro teve que ser paciente, principalmente na primeira etapa. O time dominou as ações, mas não criou grandes chances. Faltou para a Raposa um homem de referência para aproveitar as investidas. Ciente disso, Pezzolano voltou com Wesley Gasolina com a intenção de dar ainda mais intensidade ao time e colocou Edu na metade do segundo tempo para tentar mandar a bola para dentro do gol.

Jogo da Chape

Após marcar o gol na única grande chance que teve, a Chape passou todo o primeiro tempo se defendendo. O time de Marcelo Cabo quase não conseguiu sair nos contra-ataques e se comportou bem, uma vez que o Cruzeiro teve controle, mas poucas oportunidades claras. Na segunda etapa, o time sofreu o empate logo de cara e, depois disso, até se propôs a tentar sair um pouco mais, mas sem sucesso.

O melhor: Wesley Gasolina

O jogador entrou no intervalo do jogo e fez sua estreia pelo time do Cruzeiro. Pelo lado direito, ele passou a dar mais velocidade e intensidade ao time por ali e conseguiu um bom cartão de visitas em sua primeira partida.

O pior: William Popp

A Chape não teve um jogador que destoasse completamente dos demais, mas Willian Popp teve uma tarde considerada apagada. Além de não conseguir ajudar muito nos contra-ataques, o jogador errou muitos passes.

Invencibilidade mantida

O Cruzeiro não pôde utilizar o Mineirão para o jogo contra a Chape devido à agenda musical do estádio. A Raposa escolheu o Mané Garrincha, palco onde nunca perdeu. A Raposa completou nove jogos no estádio com cinco vitórias e três empates.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Eduardo Brock, Lucas Oliveira e Zé Ivaldo; Filipe Machado, Neto Moura (Rodolfo), Chay (Willian Oliveira) e Matheus Bidu (Wesley Gasolina); Daniel Jr (Rafa Silva), Luvannor (Edu) e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Pezzolano

CHAPECOENSE

Saulo; Ronei, Léo, Xandão e Fernando; Pablo Oliveira (Marcelo Freitas), Darlan (Frazan)e Matheus Bianqui; Felipe Ferreira, Willian Popp (Chrystian) e Alisson Farias. Técnico: Marcelo Cabo

Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Auxiliares: Lucas Costa Modesto (DF) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Léo, Saulo e Pablo Oliveira (Chapecoense)

Gols: Felipe Ferreira, aos 5 minutos do 1º tempo (Chapecoense); Lucas Oliveira aos 3 do 2º tempo