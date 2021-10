Cruzeiro abre rodada em que pode ver chance de acesso ir a zero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro abre a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em confronto com o Vila Nova às 19h desta segunda-feira (1º), no Mineirão. Com 0,001% de chance de acesso, segundo cálculos da UFMG, o time celeste pode ver esse número zerar de vez ainda nesta semana.

Com 38 pontos, o time de Vanderlei Luxemburgo só pode somar mais 18 nos seis jogos que lhe restam e, portanto, já não consegue alcançar o líder da Série B, o Coritiba, que tem 59. Caso não vença o Vila Nova, também já não poderá ultrapassar o Botafogo, segundo colocado, com 56, a cinco rodadas do fim.

O G-4 da competição ainda tem Avaí e Goiás, ambos com 53 pontos cada, perseguidos de perto pelo CRB, com 51. Se não quiser depender de resultados dessas equipes, o Cruzeiro precisará, portanto, vencer para manter viva a possibilidade de voltar à Série A, ainda que de maneira bem reduzida.

O Cruzeiro pode alcançar no máximo 58 pontos, número que representa hoje apenas 13,75% de chances de cravar o retorno à elite, também segundo a UFMG. Desde 2006, quando foi adotado esse formato da competição, a pior campanha de um quarto colocado somou 59 pontos, do Vitória, em 2007.

O Vila Nova, por sua vez, também tem chance pequena de acesso, de 0,10%. Em décimo colocado, o time goiano ao menos se vê mais relaxado quanto ao risco de rebaixamento, de só 0,31% —com 42 pontos, está a sete do Londrina, que abre o Z-4. Já o Cruzeiro ainda vê a possibilidade de queda em 7,6%.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (de Brasília) desta segunda-feira (1º)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Premiere