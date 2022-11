Croácia goleia e elimina Canadá da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de sofrer um gol praticamente no início do jogo, a Croácia virou a partida contra o Canadá e assumiu a liderança do Grupo F na Copa do Qatar. Com os 4 a 1 no Estádio Internacional Khalifa, os europeus, de quebra, eliminaram a seleção norte-americana.

O jogo começou em alta velocidade, e com susto para os atuais vice-campeões mundiais. Com apenas 1 minuto e 7 segundos, o canadense Davies aproveitou cruzamento de Buchanan e testou com força para abrir o placar. Além de ser o gol mais rápido do Mundial de 2022 até o momento, foi também o primeiro canadense na história das Copas.

Aos poucos, a Croácia começou a impor seu melhor toque de bola e dominar as ações. Ainda no primeiro tempo, Livaja chegou com perigo duas vezes. Aos 36min, os europeus finalmente empataram com Kramaric, recebendo passe de Perisic.

Ainda no primeiro tempo veio a virada, agora, sim, com Livaja. O atacante ficou com a sobra após tentativa de Juranovic e marcou o segundo gol.

No segundo tempo, a Croácia dominou amplamente a partida e marcou mais duas vezes, com Kramaric e Majer, para vencer por 4 a 1.

CROÁCIA

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic (Majer) e Modric (Pasalic); Perisic (Orsic), Livaja (Petkovic) e Kramaric (Vlasic). Técnico: Zlatko Dalic

CANADÁ

Borjan; Johnston, Miller e Steven Vitória; Laryea (Hoilett), Hutchinson (Adekugbe), Eustáquio (Koné) e Davies; Larin (Osorio), Buchanan e David (Cavallini). Técnico: John Herdman

Local: Estádio Khalifa International, em Ar-Rayyan (Qatar)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Assistentes: Nicolás Taran (Uruguai) e Martin Soppi (Uruguai)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Gols: Alphonso Davies (1' 1º T - CAN), Kramaric (36' 1º T - CRO), Livaja (44' 1º T - CRO), Kramaric (25' 2º T - CRO) e Majer (49' 2º T - CRO)

Público: 44.374

Cartões amarelos: Buchanan (CAN), Lovren (CRO), Miller (CAN), Modric (CRO)