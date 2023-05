Vini Jr reage a Cristo Redentor com luzes apagadas após ataques racistas na Espanha

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Vinicius Junior emocionou nesta segunda-feira (22) ao reagir à homenagem do Cristo Redentor, que ficou com as luzes apagadas em solidariedade ao atacante do Real Madrid que vem sofrendo ataques racistas na Espanha.

"Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo afora. Sei exatamente quem é quem. Contem comigo porque os bons são maioria e não vou desistir. Tenho um propósito na vida e, se eu tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações não passem por situações parecidas, estou pronto e preparado.", escreveu ele no Twitter.

O ponto turístico ficou apagado por uma hora na noite de hoje, em uma ação realizada pela CBF, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol e o Núcleo de Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

As luzes do Cristo Redentor foram apagadas em gesto de solidariedade ao jogador Vini Jr. pic.twitter.com/ebpVD99gN9 — Tracklist (@tracklist) May 22, 2023

"O monumento ao Cristo Redentor está com a iluminação desligada como símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro", informou em nota o santuário, que repudiou os ataques racistas.

O caso vem repercutindo mundialmente e Vini vem recebendo mensagens de apoio de atletas brasileiros e estrangeiros em diferentes modalidades.

Veja mais publicações do jogador sobre os ataques:

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado.



Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023