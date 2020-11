Cristiano Ronaldo volta aos campos e garante goleada para a Juventus

O português Cristiano Ronaldo brilhou nos gramados na manhã deste domingo (1) e garantiu a vitória do Juventus com placar de 4x 1 em cima do Spezia.

O craque marcou dois gol e ainda deu assistência para a equipe nos outros dois. A torcida vibrou com o resultado e exaltou o CR7 que estava há duas semanas longe dos campos porque havia contraído o coronavírus.

O placar coloca o Juventus em cima da tabela novamente, garantindo o segundo lugar atrás apenas do Milan no Campeonato Italiano. Com 12 pontos seguros, o Juve trabalha agora para liderar a competição e CR7 está animado com o resultado.