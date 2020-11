Cristiano Ronaldo volta aos campos com gols após afastamento por Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ele está de volta - e com sede de gols! O português Cristiano Ronaldo, que ficou afastado nas últimas duas semanas por conta da Covid-19, retornou aos gramados na manhã deste domingo (1º).

O atacante da Juventus começou o jogo contra o Spezia, válido pelo Campeonato Italiano, no banco de reservas, mas entrou no 2° tempo e precisou de apenas três minutos para balançar as redes.

Aos 13 minutos da etapa complementar, Cristiano recebeu um passe de Morata entre os zagueiros e deu apenas um toque na bola para entrar na área e driblar o goleiro Ivan Provedel, finalizando de perna direita. Até então, o duelo estava empatado em 1 a 1.

E teve mais! Logo após o terceiro gol da Juve na partida, marcado por Rabiot, a equipe de Turim teve um pênalti a seu favor.

Quem poderia bater? Ele mesmo. Cristiano cobrou de cavadinha e ampliou a vantagem da Juve, decretando o placar final: 4 a 1.