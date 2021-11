Cristiano Ronaldo tem noite atípica, e Portugal empata com a Irlanda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Irlanda e Portugal empataram em 0 a 0 nesta quinta-feira (11), no estádio Aviva, em Dublin. A partida válida pela penúltima rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022 ficou marcada por uma noite sem inspiração de Cristiano Ronaldo, que teve dificuldades para furar o setor defensivo dos donos da casa.

O camisa 7 de Portugal teve uma noite atípica, acostumado a fazer partidas expressivas e ajudar na construção ofensiva, Cristiano encontrou dificuldades para impor seu estilo de jogo, o que influenciou diretamente no placar. Além dele, Bruno Fernandes também teve atuação apagada.

Com o resultado, Portugal chega aos 17 pontos e assume a liderança do grupo A. Mesmo assim, os comandados de Fernando Santos terão que disputar o primeiro lugar com a Sérvia, vice-colocada com o mesmo número de pontos. A Irlanda é a quarta colocada com seis pontos.

O último jogo de Portugal nas Eliminatórias será um confronto direto contra a Sérvia pela liderança do grupo. A partida acontecerá neste domingo (14). Já a Irlanda finalizará a participação no torneio contra Luxemburgo, no mesmo dia. Ambos os jogos serão às 16h45 (de Brasília).

O JOGO

Os primeiros 15 minutos foram de total predominância de Portugal. Por mais que os comandados de Fernando Santos tivessem boas chegadas, não conseguiram acertar na hora das finalizações. Cristiano Ronaldo e André Silva levaram perigo ao gol de Bazunu.

Dos 25 minutos em diante, a Irlanda começou a sair mais para jogo e deixou a partida ainda mais intensa. Aproveitando o calor dos torcedores, os donos da casa fizeram o setor defensivo de Portugal ativar o alerta para evitar que o time de Stephen Kenny abrisse o placar.

Enquanto todos esperavam uma segunda etapa um pouco mais eletrizante, os primeiros 25 minutos de jogo não entregou isso aos torcedores e telespectadores. O jogo seguiu truncado no meio-campo e ambas as equipes com dificuldades na hora do ataque e finalização.

Uma das principais chegadas foi de Cristiano Ronaldo, que recebeu um belo cruzamento de André Silva e cabeceou no canto do arqueiro irlandês, mas a bola foi para fora.

A menos de 10 minutos para o final da partida, o zagueiro Pepe foi expulso após tomar o segundo amarelo. O zagueiro perdeu a bola para Robinson, deixou o braço no rosto do atleta adversário. Logo após o cartão vermelho, Fernando Santos sacrificou Rafael Leão e colocou José Fonte para suprir a ausência defensiva.