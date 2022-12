Cristiano Ronaldo permanece no Catar após queda de Portugal

MACEIÓ/AL - Cristiano Ronaldo não voltou a Portugal neste domingo (11), com a maior parte do time que foi eliminado por Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo. Ele decidiu ficar no Catar, e nove companheiros farão o mesmo, de acordo com o jornal inglês "Daily Mail".

Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Rúben Neves, Rui Patrício, Raphaël Guerreiro, Rafael Leão, João Cancelo e Maheus Nunes também resolveram aproveitar um pouco mais o país e o Mundial.

Aos 37 anos, Cristiano, quase certamente, jogou sua última Copa. Terá 41 na próxima, em 2026. No Catar, já estava longe da forma que o consagrou. Ele não conseguiu segurar o choro após a derrota.

Em sua quinta participação no maior torneio do futebol mundial, o camisa 7 tinha a chance derradeira de conquistar aquele que será sempre o único grande título ausente em sua galeria.

Cristiano Ronaldo ficou no banco durante boa parte da partida diante dos suíços e amargou o mesmo contra Marrocos.

O capitão da seleção portuguesa perdeu espaço no time desde o último confronto pela fase de grupos do Mundial, quando criticou Fernando Santos após ser substituído faltando cerca de meia hora para o fim do jogo.

Após a queda de Portugal, Cristiano Ronaldo não se manifestou.