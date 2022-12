Cristiano Ronaldo não treina com reservas após classificação portuguesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo, 37, não treinou com os reservas nesta quarta-feira (7), após a goleada por 6 a 1 sobre a Suíça e classificação da seleção portuguesa às quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

Na ocasião, o astro ficou no banco e entrou aos 28 minutos do segundo tempo, mas ainda assim, segundo o jornal espanhol Marca, treinou com os titulares na academia no dia seguinte, ao invés de participar do coletivo em campo com os reservas -o que seria o ideal.

Segundo a delegação portuguesa, ele não tem nenhum problema físico que justificaria o trabalho mais leve na academia, de recuperação.

O treino é outro episódio entre as polêmicas do craque português no torneio. Cristiano ficou no banco durante a partida decisiva justamente por um ato de indisciplina: reclamou de sua substituição no último jogo da fase de grupos, contra a Coreia do Sul.

Ele foi flagrado pelas imagens oficiais da Fifa dizendo algo como "que pressa do caralho de me tirar".