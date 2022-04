Cristiano Ronaldo marca três vezes, e United vence Norwich sob protesto de torcedores

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Os protestos dos torcedores dentro e fora de campo pela má fase do Manchester United e a falta de chances de conquistar o campeonato não impediram Cristiano Ronaldo de marcar um hat-trick diante do Norwich e vencer a partida por 3 a 2 neste sábado (16), no estádio Old Trafford, pela 33ª rodada do Inglês.

Eliminado de todas as outras competições e sem chance de taça no torneio nacional, a vitória fez o United subir uma posição na tabela e passar a ocupar a 6ª, com 54 pontos somados. Já o Norwich continua na lanterna da competição, com 21 pontos. Na próxima rodada o Manchester encara o Liverpool, fora de casa, enquanto o Norwich enfrenta o Newcastle.

Torcedores do Manchester United protestaram contra a família Glazer, dona do clube, antes da partida. A marcha terminou junto a Old Trafford no qual os torcedores só entraram aos 17 minutos, com cada minuto representando um ano em que os Glazer estão à frente do clube.

Cristiano Ronaldo marcou três gols e fez os Red Devils respirarem diante da pressão da torcida dentro e fora de campo, mas quem conseguiu mudar o ânimo dos torcedores do Manchester para pior foi Teemu Pukki. O atacante do Norwich aproveitou as duas únicas oportunidades de finalização que teve para marcar duas vezes e manter tudo igual por alguns minutos.

Saiu de Gibson a falha defensiva que resultou no primeiro gol da partida. Ao tentar sair com a bola driblando, perdeu a redonda para Elenga dentro da área. O atacante só teve o trabalho de tocar para Cristiano Ronaldo bater no fundo do gol.

Os primeiros minutos da equipe em campo foram marcados por pressão constante, pressionando e trocando passes no setor defensivo rival, possibilitando a marcação de dois gols e dando tranquilidade à equipe. Com o placar em vantagem, o United cometeu o erro de se acomodar e ceder espaços, sendo pressionado com jogadas pelas pontas e fazendo o Norwich crescer e consequentemente empatar, mas a equipe conseguiu se recuperar e marcar o gol da vitória por 3 a 2.