Cristiano Ronaldo faz de pênalti, United bate o Norwich e assume quinto lugar no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Norwich por 1 a 0 em uma partida equilibrada na tarde deste sábado (11), no Carrow Road, pela 16ª rodada da Premier League. O único gol do jogo foi marcado por Cristiano Ronaldo, de pênalti.

A vitória leva os Red Devils ao quinto lugar, com 27 pontos, os mesmos do West Ham, que está na quarta posição. Já os Canários continuam na lanterna, com dez pontos.

Na próxima rodada, na terça-feira (14), o United visita o Brentford, e o Norwich volta a atuar em casa, desta vez contra o Aston Villa.

Se na primeira etapa o goleiro Krul fez um ótimo jogo pelo Norwich, no segundo tempo foi a vez de De Gea, decisivo para a vitória do United. O espanhol defendeu finalizações de Placheta, Pukki, Sorensen e Kabak. Este último, responsável pela intervenção mais difícil do goleiro, o melhor nome dos Red Devils no Carrow Road.

O camisa 10 do Manchester United até se apresentou e buscou participar das ações ofensivas do United, mas falhou nas decisões tomadas e perdeu as poucas chances que teve em um primeiro tempo de superioridade de sua equipe.

Os Red Devils foram superiores ao longo do primeiro tempo, chegando a levar perigo em três oportunidades, com Alex Telles, de falta, Cristiano Ronaldo e Maguire. Porém, de modo geral, os visitantes mostraram um jogo pouco criativo e se limitaram diante da forte marcação dos Canários. Na etapa final, os donos da casa jogaram de forma mais ousada, equilibraram o duelo e a situação se complicava para o United. Mas um pênalti a 15 minutos do fim do jogo, convertido por Cristiano Ronaldo, colocou os visitantes à frente do placar.

Com uma linha de cinco defensores, o Norwich mais se defendeu que avançou na etapa inicial. A tática deu certo, e os ataques do time de Cristiano Ronaldo e companhia não surtiram efeito. Nas poucas vezes em que assustaram, os Canários falharam no último passe e não finalizaram com perigo. Na etapa final, a equipe de Dean Smith reagiu e foi mais assertiva no ataque, sobretudo nas bolas paradas. De Gea foi obrigado a fazer boas defesas em chutes de Placheta, Pukki e Sorensen. Quando a partida parecia se caminhar para um bom resultado dos donos da casa, o pênalti bobo cometido por Aarons, que deu uma 'gravata' em CR7 e entregou ao United a oportunidade sair de Norwich com os três pontos.