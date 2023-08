Cristiano Ronaldo exalta conquista inédita no Al Nassr

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais celebrando o título do Al Nassr na Copa dos Campeões Árabes neste sábado (12).

"Extremamente orgulhoso de ajudar a equipe a conquistar este importante troféu pela 1ª vez! Obrigado a todos do clube que estiveram envolvidos nessa grande conquista e aos meus familiares e amigos por estarem sempre ao meu lado! Fantástico apoio dos nossos fãs! Isso também é de vocês!", postou o craque nas redes sociais"

O Al Nassr venceu o Al-Hilal por 2 a 1 na tarde de hoje e conquistou a Copa dos Campeões Árabes.

A equipe saiu perdendo, mas contou com dois gols do craque português para virar o duelo, mesmo ficando com um jogador a menos depois do empate.

Foi a primeira conquista do Al Nassr no torneio e a primeira de CR7 desde a transferência para a Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo ainda saiu de maca na prorrogação, mas voltou para celebrar a conquista com seus companheiros após o apito final.