Cristiano Ronaldo embolsa R$ 5 mi após hat-trick e vai ganhar mais a cada gol marcado

Só que, só no jogo contra o Norwich, os três gols de Ronaldo lhe renderam R$ 5,2 milhões (850 mil libras). No contrato assinado com o Manchester United, o clube promete diversos incentivos em dinheiro relacionados ao desempenho do atleta. Segundo o portal de notícias britânico Mirror, um deles era um bônus de R$ 4,6 milhões (750 mil libras) caso ele ultrapassasse a marca dos 20 gols.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo foi decisivo para a vitória do Manchester United no sábado (16) sobre o Norwich por 3 a 2. O português marcou os três gols da equipe e alcançou uma importante marca em sua carreira.

