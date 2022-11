Cristiano Ronaldo diz que se aposenta se Portugal ganhar Copa e planeja jantar com Messi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda parte da bombástica entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista Piers Morgan, da TalkTV, foi divulgada na tarde desta quinta-feira (17). Nela, mais declarações marcantes do camisa 7. Além de mais críticas ao Manchester United e ao técnico Erik ten Hag, o craque revelou que se aposentará se Portugal vencer a Copa do Mundo do Qatar.

"Sim. Aposentado. 100%", afirmou CR7, que também comentou sobre as possibilidades de Portugal.

"Treinador fantástico [Fernando Santos], ótima geração de jogadores e tenho a certeza de que vamos fazer um Mundial fenomenal. Ganhar? Muito difícil, mas tudo é possível. Não somos favoritos, mas... A França, Espanha, Argentina, Alemanha, Brasil são os favoritos. Inglaterra também tem uma oportunidade, tal como Portugal. É um desafio, sinto-me com boa energia para o Mundial", completou.

A entrevista foi divulgada minutos depois de Portugal vencer o último amistoso antes da Copa do Mundo. A seleção comandada pelo técnico Fernando Santos goleou a Nigéria por 4 a 0, mas CR7 não esteve em campo por causa de uma gastroenterite.

Se Portugal não vencer a Copa, os planos de aposentadoria de Cristiano Ronaldo são outros:

"Quero jogar mais dois ou três anos, no máximo. Quero acabar aos 40. É uma boa idade. Mas não sabemos o futuro, às vezes planeamos uma coisa, mas a vida é dinâmica e as coisas mudam", explicou o craque.

Na entrevista, CR7 rasgou elogios e falou sobre sua relação com Lionel Messi, com quem dividiu o protagonismo no futebol mundial nos últimos anos.

"Como jogador? Extraordinário, mágico de topo. Compartilhamos o campo 16 anos. Tenho uma boa relação com ele. Não somos amigos de falar ao telefone ou ir a casa um do outro, não. Mas tenho respeito, é como se fôssemos colegas. A minha mulher é da Argentina como ele. O melhor que vi, além de mim? Provavelmente o melhor jogador que já vi, e o Zidane. Jantar com ele? Por que não? Adoro conhecer pessoas, partilhar coisas, ideias, aprender, novos pensamentos... Vou fazê-lo, de certeza, daqui a alguns anos", falou.

A seleção portuguesa embarca para o Qatar nesta sexta-feira (18). Os lusos estão no Grupo H, ao lado de Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A estreia é na próxima quinta (24), às 13h (de Brasília), contra a Gana.