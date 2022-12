Cristiano Ronaldo deve jogar na Arábia Saudita após a Copa, diz jornal

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo parece ter resolvido seu próximo clube ainda nesta Copa do Mundo. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o craque português jogará no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Será um contrato de dois anos e meio e o vínculo será iniciado em janeiro.

O jornal acrescenta que haverá muito dinheiro envolvido na negociação, com a possibilidade de a receita do jogador chegar a 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade. O vínculo seria finalizado em 2025, quando CR7 já teria 40 anos.

Cristiano começou a Copa do Mundo em litígio com o Manchester United após declarações explosivas à TV britânica. O vínculo foi encerrado antes do primeiro jogo de Portugal e foi dito que ele esperava ter foco total na competição, até para tentar fechar com um clube no nível de Champions League.

As especulações, porém, ganharam força na última semana e parecem ter se concretizado. O técnico da seleção, Fernando Santos, foi questionado sobre isso em coletiva na manhã desta segunda (5).

"Não sei, não falei com ele sobre isso. Falei com os jogadores, mas não tem nada a ver com essa questão. Nem sabia, soube agora há pouco. É uma decisão dele, uma questão dele, que está completamente focado no Mundial, em ajudar a equipe", resumiu o técnico.

A idade também é um fator que pesa contra o jogador. Apesar de continuar acumulando marcas importantes, como ter se tornado no Qatar o primeiro jogador a marcar em cinco edições diferentes de Copas do Mundo, ele vai completar 38 anos em 5 de fevereiro.

Por isso, os mais recentes clubes que tiveram seu nome de alguma forma especulado como possível destino do craque são de mercados alternativos ou com alguma ligação com eles.

Seu nome também estava especulado no Newcastle, que também tem dinheiro vindo dos saudistas, pois foi comprado, em setembro de 2021, pelo fundo soberano controlado pela família real da Arábia Saudita por R$ 2,2 bilhões à época.