Cristiano Ronaldo deixa Manchester United; saiba o motivo

Manaus/AM - O Manchester United anunciou nas redes sociais que rescindiu o contrato de Cristiano Ronaldo. O clube inglês divulgou a bomba na tarde desta terça-feira, pelas redes sociais.

De acordo com a publicação, a rescisão foi em comum acordo. A notícia foi divulgada dois dias antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo do Catar.

"Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United em comum acordo, com efeitos imediatos. O clube agradece a ele por sua imensa contribuição em duas passagens por Old Trafford, marcando 145 gols em 346 partidas, e deseja a ele e sua família o melhor para o futuro. Todos no Manchester United continuam focados em continuar o progresso da equipe sob o comando de Erik ten Hag e trabalhar juntos para obter sucesso em campo".

A seleção portuguesa terá o primeiro jogo na quinta-feira, contra Gana, às 13h (de Brasília), muito provavelmente com o atacante em campo. O jogador, por sinal, ainda não se manifestou sobre o fim do seu contrato com o United.